Мир

Столкновение поездов под Мачу-Пикчу в Перу: пострадали более 20 человек

Два туристических поезда столкнулись в окрестностях Мачу-Пикчу в Перу. Об этом сообщает El Comercio.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 23 человека.

По предварительным данным, причиной ЧП стала акция протеста местного населения, представители которого перекрыли железнодорожные пути.

Напомним, что Мачу-Пикчу (Machu Piсchu, в переводе — «старая вершина») — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от поселка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света. Некоторые археологи полагают, что этот город был создан великим правителем инков Пачакутеком как священный горный приют за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Перу в результате двух взрывов в больнице пострадали 20 людей.