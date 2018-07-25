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В Перу в результате двух взрывов в больнице пострадали 20 человек
В Перу в результате двух взрывов на территории одной из больниц пострадали 20 человек, двое из находятся в критическом состоянии. Об этом информирует Peru Reports со ссылкой на полицию.
Взрывы произошли в перуанской столице Лима в клинике в районе Сан-Исидра.
По словам представителя полиции, один взрыв произошел на парковке, а второй — в лаборатории.
Полицейские в ходе проверки нашли рюкзак, в котором могло находиться взрывное устройство. Правоохранители считают, что двое из пострадавших могут быть причастны к инциденту.
Издание напоминает, что в 2015 году в Лиме в результате взрыва гранаты во время циркового представления пострадали 11 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США произошел взрыв на военном складе, пострадали несколько человек.
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