Мир

В Перу в результате двух взрывов в больнице пострадали 20 человек

В Перу в результате двух взрывов на территории одной из больниц пострадали 20 человек, двое из находятся в критическом состоянии. Об этом информирует Peru Reports со ссылкой на полицию.

Взрывы произошли в перуанской столице Лима в клинике в районе Сан-Исидра.

По словам представителя полиции, один взрыв произошел на парковке, а второй — в лаборатории.

Полицейские в ходе проверки нашли рюкзак, в котором могло находиться взрывное устройство. Правоохранители считают, что двое из пострадавших могут быть причастны к инциденту.

Издание напоминает, что в 2015 году в Лиме в результате взрыва гранаты во время циркового представления пострадали 11 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США произошел взрыв на военном складе, пострадали несколько человек.