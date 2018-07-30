1 августа 2018

На днях многие телеканалы показали трогательные репортажи о рождении в одном из европейских зоопарков (кажется, в берлинском) маленьких детенышей панды. Даже не маленьких, а совсем манюсеньких, похожих на голеньких мышек, которых пришлось отнять от матери и разместить в специальном кювезе для того, чтобы на первое время обеспечить для малышей безопасный режим. Беспокойство смотрителей зоопарка вполне понятно. Ведь в мире этих редких животных, занесенных в Красную книгу, осталось так мало, что Китай, являющийся родиной панд и обладателем наибольшей их популяции, даже сдает этих удивительных животных зарубежным зоопаркам в аренду. За 1 миллион долларов в год!

А ведь, казалось бы, еще совсем недавно (по меркам мировой истории) в Европе это милое существо оставалось вообще неизвестным. Когда в 1869 году находившийся в Китае французский миссионер и ученый Арман Давид в одном из отдаленных горных селений провинции Сычуань, где мне в одной из поездок в Китай приходилось бывать, купил шкуру неизвестного ему животного (местные люди называли его ''бей-шунг'' - ''белый горный медведь'') и отправил своим коллегам в Париж, там долго не могли поверить в то, что это не перекрашенная шкура медведя или не искусно сшитая из разных шкур подделка. И только вторая посылка, содержавшая уже и шкуру, и кости скелета диковинного животного, убедили французских ученых в том, что речь идет о вполне реальном животном. После тщательного изучения зоологи окрестили зверя большой пандой и отнесли к семейству енотовых.

Кстати, панды крайне редко обзаводятся потомством в неволе. Они вообще во многом являются крайне редкими — эти забавные животные, питающиеся в основном только бамбуком (отсюда и их второе распространенное название — бамбуковый медведь). Они редко предпочитают жить семьями, поскольку любят уединение. Они редко впадают в спячку, поскольку запаса жира не хватает для этого. Им вообще приходится много трудиться, по 12 часов в сутки пережевывая молодые листья и побеги бамбука и съедая порой до 30 килограммов этой ''вегетарианской'' пищи в день — при среднем весе взрослой особи 85−120 кг.

В разные годы мне с детьми удалось наблюдать за поведением панд в зоопарках Сиднея и Лондона, Сингапура и Вены. И трудно даже описать восторг, который вызывают у посетителей поведение этих забавных красавцев. Кстати, обратите внимание, насколько реалистичны эти фарфоровые фигурки маленьких счастливых пандочек. Купил я их, между прочим, в одной из поездок в Париж, тогда еще не зная о том, что именно в этом городе впервые в Европе появилось удивительное животное из далекой Поднебесной. Хотя и в виде присланной из Китая шкуры…

Всем сегодняшним именинникам — добра и счастья.