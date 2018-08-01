В Украине провели уникальную операцию девочке, страдающей редким генетическим заболеванием

Здоровье

Украинские врачи провели уникальную операцию семилетней девочке, страдающей редким генетическим заболеванием. Ей под наркозом пролечили семь зубов и два вырвали.

Иринка Химич имеет редкую болезнь — она стремительно стареет из-за генетического сбоя. Таких случаев за всю историю человечества насчитали две сотни, а в Украине она единственная, сообщает ТСН.

У девочки к букету болезней добавились температура, потеря аппетита, а еще зубная боль. Ее ребенок чувствует в десять раз сильнее, чем обычные пациенты и для нее любое лишнее волнение может стать причиной обострения болезни.

Риски настолько большие, что лишь единственная клиника на страну взялась за ее зубы. Ребенка вводят в наркоз, но даже это непросто — слишком узкие дыхательные пути усложняют процесс. Работа происходит в операционной, все врачи очень осторожны.

«Любое чрезмерное усилие может привести даже к перелому челюсти. Поэтому мы должны вести себя очень-очень деликатно с ней», — пояснил хирург-стоматолог Игорь Прощин.

Несмотря на то, что лекарства от болезни нет, а дети с таким заболеванием, как прогерия, обычно умирают в 15-летнем возрасте, мать больной Дина не теряет надежды. Единственное место, где изучают эту болезнь — американский Бостон, и туда мама с дочкой собираются лететь, чтобы все же найти выход и спасти девочку.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские медики провели уникальную операцию по новой методике пациенту, у которого был поврежден палец.