Россия хочет навязать украинцу Усику свое гражданство

Спорт

Депутат Государственной Думы России, президент Федерации керлинга страны Дмитрий Свищев отреагировал на вчерашнее заявление абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика о том, что ему не нужно звание «Герой Украины». В частности, путинский депутат предложил рассмотреть вариант с выдачей украинцу российского гражданства, пишет РИА Новости.

«Усик родился в Крыму, в Симферополе, а Крым является частью России (АР Крым оккупирован Россией в 2014 году —редакция). Думаю, что Александра с удовольствием приняла бы любая держава. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими нравами. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России — стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство", — сказал депутат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Усик заявил, что не ждет присвоения звания Героя Украины, так как для него более важно, чтобы простые украинцы помнили о нем и молились о его победе. Кроме того, боксер не одобрил мнение писательницы Ларисы Ницой, которая после боя с Гассиевым назвала его трусом за нежелание скандировать фразу «Слава Украине» в центре Москвы.