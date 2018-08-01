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Усик не ждет присвоения звания Героя Украины
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного числа людей моей страны я и так герой. Мне не нужны для этого какие-то регалии, потому что это не то. Когда ты идешь и люди говорят, что они молятся и переживают, — это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало»,— приводит слова Усика Sportarena.
Напомним, что 22 июля Усик победил россиянина Гассиева в финале WBSS, который прошел в Москве, и стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Напомним, что после боя прославленного боксера премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил, видимо, «попиариться» и заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после победы над Гассиевым Усик в Киеве встретился с фанатами; также мы привели главные вопросы и ответы, которые прозвучали на пресс-конференции.
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