Бежавшие в Россию боевики Донбасса спровоцировали там рост преступности

Мир

В российской «Новой газете» опубликована ужасающая статистика.

Журналист Павел Каныгин констатировал, что в Ростовской области, граничащей с «ДНР» и ЛНР", за первое полугодие 2017 года число особо тяжких преступлений выросло на 66,2%.

Он пишет, что в становлении недореспублик «принимала активное участие их ближайшая соседка — Ростовская область, которая все последние годы была тылом и базой обеспечения мятежников Донбасса. Через ее территорию в Донецк и Луганск направлялись военные, техника, провизия. Обратно в Ростовскую область ехали отдохнуть и подлечиться повоевавшие и раненые. Многие оставались в России, захватив с собой и оружие».

Естественно, такое соседство сказалось на криминогенной обстановке: «Начиная с 2014 года в Ростовской области неуклонно растет преступность. Если в 2013 году область занимала 14-е место по уровню преступности в стране, то в 2014 и 2015 годах поднялась уже на 9-е место, в 2016 году — на 8-е место и, наконец, в 2017 году оказалась на 6-м».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СМИ рассказали, сколько россиян сидит в тюрьмах боевиков «ДНР"-"ЛНР».