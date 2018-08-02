Умер известный российский актер, снявшийся в 130 фильмах

Культура

В России ушел из жизни известный актер театра и кино Юрий Мартынов. Ему было 84 года.

Мартынов начал сниматься в 1954 году, появившись в эпизодической роли в короткометражке «Надежда». Первой большой работой стала роль в фильме «Дело было в Пенькове» (1957 год). За свою кинокарьеру артист снялся в 132 фильмах. Славу ему принесли роли в картинах «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов», «Сержанты», «Им было 19», «Гусарская баллада», «Освобождение», «Адъютант его превосходительства», «Дела сердечные», «Черный принц», «Барышня-крестьянка».

Более 50 лет жизни Мартынов отдал работе в театре. Театр киноактера, соболезнуя родным и близким актера, отмечает, что Мартынов создавал потрясающие образы благодаря природным данным, артистистическому темпераменту и сильному характеру. «Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии», — отмечают в театре.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», 29 июля умер популярный актер из «Дальнобойщиков» и «Марша Турецкого».