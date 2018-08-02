Жертвы шторма: под Одессой женщина утонула, пытаясь спасти своего малыша

Происшествия

Под Одессой, в районе села Бурлачья Балка, неподалеку от морского рыбного порта, утонула женщина. Она отдыхала на берегу со своим маленьким сыном, который пошел купаться. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, мать прыгнула спасать малыша, но сама погибла.

Высокие штормовые волны стали также причиной гибели мужчины, которого попросту смыло с пирса на пляже 10-й станции Большого Фонтана. Как утверждают спасатели, когда им удалось вытащить тонувшего и доставить на берег, оказалось, что он уже мертв.

Между тем сын погибшего утверждает, что в тот момент его отец был еще жив и ему не оказали надлежащую помощь. Поэтому наследник намерен судиться со спасательной службой. Говорит, помимо прочего, на пляже не было каких-либо предупреждающих о штормовой погоде объявлений либо специальных знаков.

Тем временем 2 августа днем в Одесской области был обнаружен мертвым ребенок, отправившийся 31 июля в плавание по Днестровскому лиману на плоту из пластиковых бутылок.

«Тело мальчика обнаружили местные жители вблизи Белгорода-Днестровского, — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС.



Поиски ребенка, 2007 года рождения, были начаты вечером 31 июля возле села Калаглия Овидиопольского района, где на самодельном плоту мальчик вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся на берег.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Донбассе полицейский утонул, спасая дочь.

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