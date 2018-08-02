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В США рассказали о новых сокрушительных санкциях против России
В США приготовили для России новый пакет санкций — «жестких и сокрушительных». Инициатива была представлена в сенате.
Во время презентации авторы нового пакета санкций подчеркнули, что необходимо «защитить США от кремлевской агрессии», а также наказать РФ за попытки вмешательства в американские выборы, за агрессию в Украине и Сирии. Об этом сообщает радио Свобода.
Сенаторы пообещали, что новые ограничительные меры коснутся российских олигархов и членов их семей, политических деятелей, других лиц, которые «способствуют незаконной и коррумпированной деятельности» в интересах Путина. В «черный список» также предложено внести лиц, причастных к злонамеренным кибератакам.
Под санкции должны попасть инвестиции в энергетические проекты, проекты по нефтедобыче в РФ, импорт российского урана.
Также под запретом будут транзакции с суверенным долгом России. Рынки уже отреагировали на эту инициативу: российские рублевые и долларовые облигации резко упали в цене.
Ранее сенаторы были вынуждены признать, что те санкции, что вводились до сих пор, не остановили Россию. Более того, Москву уличили в попытках повлиять на результаты ноябрьских выборов в Конгресс США.
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