Засунула в пластиковую коробку: в Польше арестована украинка, пытавшаяся убить своего ребенка

Происшествия

В Люблине (Республика Польша) местный суд арестовал гражданку Украины Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. К счастью, новорожденного удалось спасти. Об этом сообщило «Польское радио».

«Подозреваемая в покушении на убийство собственного ребенка арестована на три месяца. Основанием для временного ареста являются как серьезность наказания, за которое ей угрожает пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места проживания в Польше. В ближайшее время женщина пройдет психиатрическую экспертизу, будет дана оценка ее психическому состоянию», — цитирует издание прокурора Окружной прокуратуры Люблина Петра Ситарского.

Это произошло на фабрике в селе Милеюв. Женщина надолго отлучилась от конвейера, и ее обеспокоенная сестра отправилась на поиски. Надю она обнаружила окровавленной в туалете, позвала на помощь других работников предприятия, они-то и нашли новорожденного в пластиковом контейнере. Ребенка вытащили, вызвали скорую помощь.

По данным польской прокуратуры, родилась девочка весом 2,5 килограмма. Она находится в больнице. Состояние самой роженицы тяжелое, но стабильное. Украинка работала на фабрике временно, однако на законных основаниях.

Между тем, по утверждению некоторых украинских источников, Надежда с сестрой родом из села на Львовщине. У нее якобы уже есть двое детей и, чтобы прокормить свою семью, женщина отправилась на заработки в Польшу. Срок ее трудоустройства на фабрике заканчивался в августе этого года. Поэтому она «тянула» до последнего, несмотря на беременность.

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