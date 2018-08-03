Известный ученый: настоящий Путин, вероятно, уже мертв, Россией правит его двойник

Общество

Последние несколько лет все чаще слышны разговоры о том, что настоящий Владимир Путин давно мертв. А роль российского лидера на публике играют его двойники, которыми достаточно выгодно манипулировать истинным хозяевам Кремля.

Известный астропсихолог Валентина Виттрок, тщательно изучив гороскоп российского правителя, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, возможно ли такое.

— Гороскоп Путина скорее подтверждает, чем опровергает это утверждение, — сказала Валентина Виттрок. — В нем активен планетоид — небесное тело, которое движется по орбите вокруг звезды Хирон. В предполагаемом гороскопе Путина он находится в третьем доме — доме двойников.

— О чем это говорит?

— О наличии у Путина двойников — людей, которые появляются вместо настоящего лидера на второстепенных или, наоборот, особо опасных мероприятиях. Они у него были, есть и будут, если, конечно, Путин, исполняющий в данное время обязанности президента России, лицо реальное, а не подставное. Впрочем, если Путин и жив, он, скорее всего, давно не показывается на публике (или нам его не показывают), и тут мы опять-таки имеем дело с его двойниками. Разницу между первым и, возможно, настоящим Путиным можно заметить даже чисто внешне. Скажем, по рукам — у одного из двойников — бурята по национальности — пальцы толстые, как сардельки. Присмотритесь к расположению и форме морщин, мочкам ушей, которые у всех людей разные, как отпечатки пальцев.

— Значит, понять жив он или мертв, можно лишь пристально разглядев внешность?

— Не только. О том, что Путин мертв, и мы видим совсем другого человека, говорит и то, как сильно изменился стиль его правления. Предыдущий Путин очень грамотно вел дела — наладил хорошие отношения как с Европой, так и с Америкой, демонстрировал просто чудеса дипломатии, лоббируя при этом интересы России на всех уровнях. А что делает Путин нынешний? Портит отношения со всеми, с кем только можно, вмешивается во внутренние дела других стран, угрожает существующим и несуществующим оружием — в общем, ведет себя как слон в посудной лавке. Между двумя этими людьми очень мало общего.

— Похоже, все, что окружает российского лидера, покрыто тайной.

— Согласна! Таинственным образом умирают люди, которые много о нем знали: например, Анатолий Собчак, с которым он начинал свою политическую карьеру, Борис Березовский, который хорошо знал того, прежнего, Путина. От российского лидера постепенно убрали всех, кто может сказать, что на экранах телевизоров мы видим совсем другого человека. Ему полностью переписали биографию, включая дату рождения, отсюда и путаница в этом вопросе: кто-то принимает за точку отсчета официальные цифры — 10 октября 1952 года, а кто-то — те, что, скорее всего, являются реальными, то есть, 10 октября 1950 года.

— Откуда взялась дата, которую вы считаете реальной?

— Есть интересный документальный фильм о настоящей матери Путина. Журналистам удалось отыскать ее в Грузии, где эта женщина, ее зовут Вера, живет до сих пор. В свое время она переехала туда из Пермской области России с новым мужем и маленьким сыном. Отчим безжалостно бил ребенка, из-за чего он впоследствии вырос трусливым и подловатым, привыкшим делать пакости исподтишка. В какой-то момент в гости приехали родители Веры, дедушка и бабушка нынешнего российского лидера, и, увидев внука, пришли в ужас. Это было злобное, забитое существо, которое в девять лет не умело даже толком разговаривать.

Родители Веры забрали его с собой, а потом уже нашли ему пожилую бездетную пару из Петербурга (тогда еще Ленинграда), Владимира Спиридоновича Путина и Марию Ивановну Шеломову. Сын этих людей умер во время блокады, а родить нового в силу возраста они были уже не в состоянии. Люди, считающиеся настоящими родителями Путина, усыновили его, отдали в школу — на два года позже, чем нужно, и вырастили, как своего. Ребенок, видимо, был способный, потому что довольно быстро освоил все необходимые для его возраста умения и навыки, перестав отличаться от своих ровесников.

Однако существует и другая теория. Если верить ей, фамилия Путин вообще не реальная, а выдуманная специалистами ФСБ. Человек, которого мы под ней знаем, раньше носил совсем другую — так в свое время Коба Джугашвили превратился в Иосифа Сталина.

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— Куда же делся настоящий Путин?

— Если он умер, трудно сказать, что послужило тому причиной — в его гороскопе есть указание как на онкологическое заболевание с летальным исходом, так и на насильственную смерть. Вполне возможно, что одно из покушений, коих на него было великое множество, удалось. В любом случае до 2007 года Путин был жив, а вот после этого времени о нем нельзя сказать ничего определенного. Думаю, что его смерть утаили от российского населения, как когда-то смерть Бориса Ельцина. Помните, как факт того, что он не появлялся на публике, объясняли ставшей мемом фразой: «Борис Николаевич работает с документами»?

— Просто мистика какая-то!

— Так у Путина в гороскопе многое говорит о пристрастии этого человека к мистике и оккультизму, в частности, расположение в нем такой планеты как Нептун, отвечающей за мистику и паранормальные явления. Кстати, у всех российских правителей с давних времен в гороскопе находился Нептун, и его расположение позволяет говорить о них либо как о душевнобольных, либо как о патологических злодеях и маньяках. В этом смысле России катастрофически не везет.

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