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Дело об убийстве "Сармата": арестован второй подозреваемый
Под стражу отправился второй подозреваемый в убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко — Николай Ломако. Бердянский суд принял решение о его аресте на два месяца без возможности внесения залога.
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Николай Ломако — уроженец Павлограда, проживающий в Днепре, сообщает «Громадское». Арестованному вменяют участие в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору. Правохранители утверждают, что именно он находился за рулем автомобиля «Таврия», на которой с места преступления сбежал ранее арестованный Артем Матюшин, которого подозревают в убийстве «Сармата».
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Сам подозреваемый заявил, что не имеет никакого отношения к убийству. Тем не менее прокуратура ходатайствовала об аресте Ломако, аргументируя свою позицию риском побега, влияния на свидетелей и возможностью продолжения подозреваемым преступной деятельности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Бердянске арестовал на 60 суток без права залога подозреваемого в убийстве бывшего бойца АТО Виталия Олешко Артема Матюшина, который заявил, что никакого отношения к преступлению не имеет, а в тот день приехал в город с друзьями на отдых.
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