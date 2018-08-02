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В деле об убийстве в Бердянске ветерана АТО — новый поворот
Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что четырем лицам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства в Бердянске Запорожской области. Речь идет о гибели ветерана АТО Виталия Олешко («Сармата»), убитого выстрелом в спину и голову 31 июля.
«Злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации „Сирена“ в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области. В Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает Андрей Лысенко.
Тем временем журналист из Запорожья Яков Носков сообщает о новом повороте в деле «Сармата».По его информации, трое из проходящих по делу, «имеют отношение к бригаде Нарика (Днепр)». Журналист возмущается тем, что фотографии подозреваемых появились в свободном доступе задолго до того, как была проведена очная ставка.
«Теперь адвокаты задержанных требуют признать очную ставку и опознание незаконными, поскольку ещё до юридической процедуры фото их клиентов «увидела вся Украина», — пишет журналист на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-боец АТО раскрыл личность предполагаемого убийцы ветерана «Сармата» в Бердянске.
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