В деле об убийстве в Бердянске ветерана АТО — новый поворот

Происшествия

Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что четырем лицам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства в Бердянске Запорожской области. Речь идет о гибели ветерана АТО Виталия Олешко («Сармата»), убитого выстрелом в спину и голову 31 июля.

«Злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации „Сирена“ в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области. В Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает Андрей Лысенко.

Тем временем журналист из Запорожья Яков Носков сообщает о новом повороте в деле «Сармата».По его информации, трое из проходящих по делу, «имеют отношение к бригаде Нарика (Днепр)». Журналист возмущается тем, что фотографии подозреваемых появились в свободном доступе задолго до того, как была проведена очная ставка.

«Теперь адвокаты задержанных требуют признать очную ставку и опознание незаконными, поскольку ещё до юридической процедуры фото их клиентов «увидела вся Украина», — пишет журналист на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-боец АТО раскрыл личность предполагаемого убийцы ветерана «Сармата» в Бердянске.