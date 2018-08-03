Олег Винник показал фитнес с кокосами (фото)

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, отметивший 31 июля 45-летний юбилей, отдыхает в Доминикане, где арендует роскошную виллу. Говорит, что такой подарок ему преподнесли друзья ко дню рождения.

Даже на отдыхе певец не расслабляется, придерживается здорового питания и активно занимается спортом. В интервью «ФАКТАМ» Винник рассказывал, что тренируется каждый день без исключений, а помогает ему правильно распределять нагрузки и подбирает комплекс упражнений личный тренер, который везде следует за артистом.

Читайте также: Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей

В Доминикане Олег Винник много плавает, совершает ежедневные пробежки и занимается фитнесом. Спортзал ему заменяет берег океана, а спортивные снаряды — кокосы. Видео необычной тренировки Олег выложил в интернет. До идеальных форм ему осталось сбросить несколько килограммов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Олег Винник рассказал, что адекватно относится к своему возрасту и принимает каждую морщину с благодарностью.