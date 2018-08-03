Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Олег Винник показал фитнес с кокосами (фото)

15:56 3 августа 2018   83
Олег Винник
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец Олег Винник, отметивший 31 июля 45-летний юбилей, отдыхает в Доминикане, где арендует роскошную виллу. Говорит, что такой подарок ему преподнесли друзья ко дню рождения.

Даже на отдыхе певец не расслабляется, придерживается здорового питания и активно занимается спортом. В интервью «ФАКТАМ» Винник рассказывал, что тренируется каждый день без исключений, а помогает ему правильно распределять нагрузки и подбирает комплекс упражнений личный тренер, который везде следует за артистом.

Читайте также: Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей

В Доминикане Олег Винник много плавает, совершает ежедневные пробежки и занимается фитнесом. Спортзал ему заменяет берег океана, а спортивные снаряды — кокосы. Видео необычной тренировки Олег выложил в интернет. До идеальных форм ему осталось сбросить несколько килограммов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Олег Винник рассказал, что адекватно относится к своему возрасту и принимает каждую морщину с благодарностью.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины