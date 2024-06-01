Казки були і є джерелом натхнення для митців у всьому світі. Фарфористи — не виняток. Вони створили і продовжують створювати чимало скульптур з казковими сюжетами та персонажами. Також дуже цікаві сервізи, створені за мотивами казок . У 1975 році всесвітньо відома данська мануфактура Royal Copenhagen випустила набір із тарілочок із сюжетами казок Андерсена. Ця робота дизайнерки Пауліни Еліссон досі нікого не залишає байдужим. І це зрозуміло, адже чимало людей у світі виросли на творах видатного данського казкаря. До речі, одну із казок він присвятив чайнику. Вона так і називається «Чайник». Ось лише невеличкий фрагмент казки: «Жив на світі гордий чайник, він пишався тим, що зроблений з порцеляни, своїм довгим носиком та витонченою ручкою. І про це любив говорити. А ось що кришка у нього розбита і склеєна — про це він у розмовах не згадував, адже це недолік, а хто ж любить говорити про свої недоліки… Їх зазвичай обговорюють інші. Весь чайний сервіз — чашки, вершківник, цукорниця — охочіше говорили про кволість чайника, ніж про його добротну ручку і чудовий носик. Чайникові це було відомо…» Він відчував себе королем столу, поки одного разу чиясь незграбна рука не упустила його на підлогу… А чи знаєте ви, які чудові сервізи за мотивами казок Андерсена створювались українськими фарфористами? Чи відомі вам імена митців, які є його авторами? А, можливо, такий посуд був у пору вашого дитинства й у вашій оселі або у домівці ваших рідних чи друзів? І якщо так, то чим вам запам’ятався? У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка раніше розкрила секрети сервізів-трансформерів, розповіла про вітчизняний дитячий посуд, створений за мотивами відомих казок.

«Змалечку дітей варто привчати до краси»

— Дитячі сервізи — особлива сторінка у творчості світових та українських фарфористів, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Адже змалечку дітей варто привчати до краси. Чимало посуду для дітей, який відрізняється трошки зменшеними розмірами, було створено за мотивами відомих казок. Наприклад, за сюжетами творів Ганса Крістіана Андерсена. Чудова робота художника Коростенського фарфорового заводу Олександра Шевченка — тарілочка «Дюймовочка».

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О. Шевченко. Дитяча тарілочка «Дюймовочка». Д. 19,5. Коростенський ФЗ. 1978

Пристрасно закоханий у поезію життя, творчу працю, фарфорист створив чимало шедеврів. А починав з дитячої тематики. 1979 рік був оголошений рішенням Генеральної Асамблеї ООН Міжнародним роком дитини. Йшла активна підготовка до конкурсу «Художники — дітям». Отож, митець розробив деколі за мотивами знаменитої казки Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка» про крихітну дівчинку «з дюйм зростом». У подготовці до конкурсу були задіяні майстри та заводи фарфорово — фаянсової галузі. Микола та Валентина Трегубови представили дитячі сервізи «Дюймовочка» та «Гусі-Лебеді». Валентина Трегубова розписала сервізи кобальтом. У творах авторка розпису ніби пропонує дітям поринути у захоплюючі пригоди і вкотре переконатись, що добро завжди перемагає.

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В. Трегубова. Дитячий столовий сервіз «Гуси – Лебеді». Коростенський ФЗ. 1979

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— Мені ці сервізи нагадують чорно-білі ілюстрації у книжках, які спонукають дітей більше фантазувати. Здається, що деякі малюнки намальовані дитиною кульковою ручкою…

— Справді. Тому вони так близькі дітям. Кожен предмет посуду особливий. Такі комплекти могли використовуватись на дитячих днях народженнях або для сервірування стола у родині, де кілька дітей. Кожна дитина могла розглядати чашечку, тарілочку, чайник, глечик, супницю… Тут, у казковій країні, є на посуді й мініатюрне потішне жабеня, й польова мишка (на фото у заголовку), й ластівка, і кріт.

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В. Трегубова. Глечик від дитячого столово-чайного сервізу «Дюймовочка». Коростенський ФЗ. 1979

Головна ж героїня — дівчинка з добрим та чуйним серцем Дюймовочка. Казки дають перше уявлення про добро і зло, правду і неправду, чесність і справедливість. Читаючи казки, діти стають добрішими, мудрішими, сильнішими, милосерднішими.

В. Трегубова. Глибока тарілка від дитячого столово-чайного сервізу «Дюймовочка». Коростенський ФЗ. 1979

«Портретні зображення Принца, Попелюшки та доброї Феї невипадково поміщені в обрамлені трояндами медальйони»

— Де сьогодні можна побачити цю порцелянову красу?

— Дитячий сервіз Валентини Трегубової «Дюймовочка» зберігається у Музеї образотворчих мистецтв імені О. Білого в місті Чорноморськ.

Людмила Карпінська-Романюк: «Дитячі сервізи – особлива сторінка у творчості світових та українських фарфористів»

— Які ще сюжети всесвітньо відомих казок знайшли втілення у розписі сервізів українськими митцями?

— Популярним сюжетом у всі часи був і сюжет казки Шарля Перо «Попелюшка». Всі маленькі дівчатка, яким читають цю казку, мріють бути схожими на головну героїню. Мораль казки: доброта, скромність, чуйність та працьовитість — це ті риси, якими має володіти дівчинка, щоб згодом, коли стане дорослою, вийти заміж за принца. Витончений подарунковий чайний набір «Попелюшка» не є дитячим і розрахований на дві персони. Казки цікаві не тільки дітлахам.

— Витончено та вишукано!

— Малюнки для деколі Зінаїди Олексенко на формах Миколи Козака мають відзнаки. Портретні зображення Принца, Попелюшки, доброї Феї, яка дарує їй кришталеві черевички, художниця невипадково поміщає в обрамлені трояндами медальйони. Ці квіти, що символізують справжнє кохання, є й на внутрішній поверхні чашок.

М. Козак, З. Олексенко. Набір чайний «Попелюшка». Полонський ФЗ. 1985

— Чи були в українських порцелянових дитячих сервізах якісь незвичайні предмети?

— Ні. Зазвичай такі ж, як і в комплектах для дорослих.

— А чи створювався порцеляновий посуд за мотивами українських народних казок?

— Звісно. Одна з улюблених казок митців — «Івасик Телесик», яка вчить малят бути винахідливими та кмітливими в будь-якій ситуації. За її мотивами створено кілька робіт. Наприклад, набір для напоїв «Телесик», створений у тандемі Миколою Козаком та Зінаїдою Олексенко.

М. Козак, З. Олексенко. Глечик від дитячого набору для напоїв "Телесик". Полонський ФЗ. Форма - 1974, деколь – 1985

Дуже гарний набір чайників у розпису художниці Олени Нестерової. На одній стороні заварювального чайника ми бачимо, як Івасик-Телесик рибалить на човнику, щоб годувати таким способом батьків, на другій — живописне зображання української природи. На доливному чайнику Івасика несе на своїх крилах гусеня. Комплект чайників розписаний надглазурно вручну.

Набір чайників "Івасик-Телесик". Форма: Слов'янський КК (1950). Розпис О. Нестерова (2022)

— Чи можна сьогодні придбати вінтажні дитячі сервізи українського виробництва?

— Так. На аукціонах вони можуть з’явитися, але це трапляється досить рідко, оскільки випускався такий посуд досить маленьким накладом. І у той час, коли він вироблявся, придбати його було непросто. Купити можна було під замовлення, як й інший посуд Коростенського фарфорового заводу, на Хрещатику, 34, у знаменитому магазині «Фарфор. Фаянс». Там на другому поверсі розміщався відділ замовлень при постійно діючій виставці. Сьогодні дитячий посуд, створений за мотивами відомих казок, — мрія багатьох колекціонерів. До речі, розглядати декор таких сервізів цікаво не тільки дітям, але й дорослим — і таким чином повертатись подумки у дитинство.

Раніше Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші ягідні дизайни у вітчизняному порцеляновому посуді.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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