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Луценко назвал версии нападения на херсонскую активистку Гандзюк (видео)
После общения с пострадавшей советницей мэра Херсона Екатериной Гандзюк, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «состояние ее здоровья тяжелое, но дух не сломлен». «Основные версии (нападения. — Ред.) укладываются в активную гражданскую позицию Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бандитам и бизнесменам заниматься незаконными делами, а также внедрять „русский мир“ в Херсонской области», — заявил Юрий Луценко.
По его словам, все правоохранители будут нацелены на расследование преступление и «нанесение удара по тем, кто дестабилизирует ситуацию» в стране. Юрий Луценко также заявил, что правоохранители будут изучать не только покушение на активистку, но и всю ситуацию «сращивания криминогенных и пророссийских политических сил» в Херсонской области.
Также генеральный прокурор заявил, что очень обеспокоен участившими нападениями на активистов, всколыхнувшими страну. Юрий Луценко сообщил, что проведет ряд координационных совещаний, чтобы «дать отпор этим попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый заместитель руководителя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, комментируя задержание подозреваемого в нападении на советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк, заявил, что полицейские проводят неотложные следственные действия с целью сбора доказательной базы о причастности именно этого лица к преступлению.
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