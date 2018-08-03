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Аброськин рассказал о задержанном по подозрению в нападении на Гандзюк (видео)

Первый заместитель руководителя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, комментируя задержание подозреваемого в нападении на советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк, заявил, что в эти минуты полицейские проводят неотложные следственные действия с целью сбора доказательной базы о причастности именно этого лица к преступлению.

По его словам, сразу же после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу, в состав которой вошли опытные работники Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований. Вместе с сотрудниками полиции Херсонщины они осуществляли комплекс оперативно-розыскных и следственных действий.

«Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий стало установление и задержание лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления в отношении чиновницы из Херсона. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить чуть позже — после проведения необходимых следственных действий», — отметил Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о задержании подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк, которой в пятницу, 3 августа, сделали первую операцию в Киеве, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.