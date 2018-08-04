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Происшествия

В Сумах известная телеведущая погибла под колесами поезда

23:06 4 августа 2018   963
Железнодорожные пути
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумах стало известно о смерти телеведущей местного вещателя «Академ TV» Юлии Тютченко. Как сообщили в отделе коммуникаций областного ГУ Национальной полиции, женщина погибла под колесами поезда 3 августа.

По словам пресс-офицера Влодимира Крупецких в комментарии УНИАН, смертельный инцидент случился около 18.30 на участке «Сумы — Сумы-Товарная» в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.

Женщина отдыхала с мужем на природе в компании знакомых. Потом она решила пойти домой и по дороге попала под поезд.

Напомним, в воскресенье, 29 июля, на Киевщине поезд «Киев-Бердянск» снес легковое авто, водитель его погиб.

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