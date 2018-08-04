- 23:06 В Сумах известная телеведущая погибла под колесами поезда
- 22:57 Легендарный голландский футболист возглавил сборную Камеруна
- 22:50 Популярный курорт в Хорватии ввел ограничение на прием туристов
- 22:12 Порошенко рассказал, какой фильм стоит посмотреть украинцам в День Независимости
- 22:11 «Ворскла» одержала первую победу в сезоне
- 21:41 Полиция хочет взяться за владельцев гироскутеров, моноколес и сегвеев
- 21:23 Спасенные из тайской пещеры дети прошли обряд посвящения в монахи
- 21:11 Стали известны конкуренты Захарченко на "выборах" в оккупированном Донбассе
- 20:49 Украинца серьезно ранило из-за взрыва портативного аккумулятора в кармане: в сети показали фото
- 20:45 Запрещенный в Украине Стивен Сигал начал работать на Путина
В Сумах известная телеведущая погибла под колесами поезда
В Сумах стало известно о смерти телеведущей местного вещателя «Академ TV» Юлии Тютченко. Как сообщили в отделе коммуникаций областного ГУ Национальной полиции, женщина погибла под колесами поезда 3 августа.
По словам пресс-офицера Влодимира Крупецких в комментарии УНИАН, смертельный инцидент случился около 18.30 на участке «Сумы — Сумы-Товарная» в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.
Женщина отдыхала с мужем на природе в компании знакомых. Потом она решила пойти домой и по дороге попала под поезд.
Напомним, в воскресенье, 29 июля, на Киевщине поезд «Киев-Бердянск» снес легковое авто, водитель его погиб.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”