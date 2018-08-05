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На популярном курорте в Таиланде опрокинулся автобус с туристами (фото)

В Таиланде попал в аварию автобус с туристами, следовавший из столицы — Бангкока — на популярный курорт Пхукет. В двухэтажном автобусе находились 29 человек. После того, как транспортное средство опрокинулось на бок, 15 туристам потребовалась госпитализация.

ДТП случилось рано утром. Водитель автобуса рассказал, что на скользкой трассе после дождя не справился с управлением и не вписался в поворот.

После первичной медицинской помощи часть туристов были переведены в медучреждения на Пхукете, еще часть отправлены в больницу Surat Thani. Состояние еще четверых было признано не внушающим опасений, и потому туристы были выписаны.

Полиция признала, что дорожные условия были не самыми лучшими: дорога действительно была мокрой из-за сильного дождя. Тем не менее, тайцу-шоферу вынесено предупреждение за опасное вождение.

Напомним, в 2018 году в первую десятку туристических предпочтений украинцев впервые попал Таиланд, потеснив несколько европейских стран (Испанию, Албанию, Черногорию).

Фото thephuketnews.com, nationmultimedia.com