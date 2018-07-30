6 августа 2018

В нашей фарфоровой коллекции очень много работ, посвящённых представителям самых разных религий — православной, католической, индуистской, мусульманской, иудейской… Я собирал эти фигурки не для того, чтобы отдать своеобразную дань каждому из человеческих вероисповеданий. Нет, конечно. Просто эти произведения мне представляются интересными тем, как искусно удалось мастерам разных фарфоровых мануфактур передать характеры людей, представляющих свои народы. Ведь за каждым из них стоит не только своя вера, но и своя духовная красота, и своя культура, и своя мудрость.

Можете ли вы, друзья мои, вспомнить, когда вы в последний раз обращали свой взор к небу? Не вознося молитву и не прося о помиловании. А просто рассматривая медленно проплывающие над вашей головой облака. Или созерцая загадочное мерцание ярких звёзд на ночном небосклоне. Я, например, знаю в Киеве место, где рассматривать облака удобнее всего. В ботаническом саду на Печерске. Там можно наблюдать за тем, как они проплывают не только над верхушками деревьев, но и за тем, как устремляются вдаль, пересекая широкий Днепр и отражаясь в нем обрывками своих замысловатых рисунков.

А самые большие звезды можно наблюдать под Киевом — в районе так называемой Дамбы, в Конче-Заспе. Они там расположены так низко, что кажется — достаточно протянуть руку для того, чтобы ощутить пальцами излучаемый звёздами холодный свет.

В одной из притч, посвящённых рабби Нахману, говорится как раз о небе. И касается это, наверное, каждого из нас.

Однажды рабби Нахман, наблюдая из окна за чрезмерно, на его взгляд, метушащимся уличным торговцем Хайкелем, позвал его к себе. И задал вопрос, обескураживший того:

— А скажи мне, Хайкель, давно ли ты смотрел на небо?

— Зачем мне это, рабби? Тут ведь каждый день дел и без того невпроворот, — удивился торговец.

— А давно ли ты рассматривал, что происходит на нашей шумной улице? — не унимался рабби.

— Да каждый день вижу одно и то же: базар гудит, торговцы кричат, предлагая свой товар, люди снуют туда-сюда, едва поспевая решать возникающие проблемы… Все, как обычно. А к чему вы спрашиваете, ребе?

— А вот к чему. И через 50, и через 100 лет на этом месте будут и эта шумная улица, и этот большой рынок. И другие торговцы будут предлагать другим покупателям свой товар. И другие извозчики на других повозках будут подвозить других купцов. А нас с тобой, Хайкель, уже не будет. Ни меня, ни тебя, ни наших близких. Вот я и спрашиваю тебя сейчас: какой прок в твоей суете, если ты не находишь даже одной минуты для того, чтобы взглянуть на небо?..

Вот и все, друзья мои, с чем мне хотелось с вами поделиться. Сегодняшним именинникам — добра и счастья.