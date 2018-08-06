Трамп признал встречу сына с россиянами для получения компромата на Клинтон

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Приближенные к Белому дому источники заявили, что президент США Дональд Трапм боится последствий встреч своего сына, Дональда Трампа-младшего, с представителями России во время президентской кампании в Америке. Более того, хозяин Белого дома признал эти встречи, на которых шла речь о компромате на Хиллари Клинтон, публично.

Как сообщает Радио Свобода, президент США впервые заявил, что Дональд Трамп-младший встречался в представителями России в Нью-Йорке в 2016 году, чтобы получить компромат Хиллари Клинтон — его оппонента на президентских выборах в Америке.

Комментируя сообщения ряда массмедиа о его обеспокоенности встречами сына, президент США назвал их «фейковыми новостями». «Полная фальсификация, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в „Трамп-Тауэр“. Это была встреча, чтобы получить информацию об оппоненте. Это полностью законно, в политике все постоянно так делают, встреча никуда не вела. И я не знал о ней», — такое сообщение Дональд Трамп разместил в своем Twitter.

…Why aren’t Mueller and the 17 Angry Democrats looking at the meetings concerning the Fake Dossier and all of the lying that went on in the FBI and DOJ? This is the most one sided Witch Hunt in the history of our country. Fortunately, the facts are all coming out, and fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.

А работу спецпрокурора Мюллера и его команды, которые, в частности, занимаются расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, он назвал «самой односторонней охотой за ведьмами в истории страны».

Напомним, что у Роберта Мюллера считают, что Дональд Трамп-младший, муж его сестры Иванки Джаред Кушнер и руководитель председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт встречались в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой. Она позже заявила, что американская сторона предлагала взамен на компромат на Хиллари Клинтон пересмотреть санкционный «список Магнитского».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший политтехнолог Виктора Януковича и экс-руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт официально задекларировал $ 14 млн доходов за 2010−1014 годы, хотя согласно документам обвинения, в Украине он заработал $ 60 млн.

