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Трамп признал встречу сына с россиянами для получения компромата на Клинтон

10:47 6 августа 2018   110
Президент США Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Приближенные к Белому дому источники заявили, что президент США Дональд Трапм боится последствий встреч своего сына, Дональда Трампа-младшего, с представителями России во время президентской кампании в Америке. Более того, хозяин Белого дома признал эти встречи, на которых шла речь о компромате на Хиллари Клинтон, публично.

Как сообщает Радио Свобода, президент США впервые заявил, что Дональд Трамп-младший встречался в представителями России в Нью-Йорке в 2016 году, чтобы получить компромат Хиллари Клинтон — его оппонента на президентских выборах в Америке.

Комментируя сообщения ряда массмедиа о его обеспокоенности встречами сына, президент США назвал их «фейковыми новостями». «Полная фальсификация, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в „Трамп-Тауэр“. Это была встреча, чтобы получить информацию об оппоненте. Это полностью законно, в политике все постоянно так делают, встреча никуда не вела. И я не знал о ней», — такое сообщение Дональд Трамп разместил в своем Twitter.

А работу спецпрокурора Мюллера и его команды, которые, в частности, занимаются расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, он назвал «самой односторонней охотой за ведьмами в истории страны».

Напомним, что у Роберта Мюллера считают, что Дональд Трамп-младший, муж его сестры Иванки Джаред Кушнер и руководитель председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт встречались в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой. Она позже заявила, что американская сторона предлагала взамен на компромат на Хиллари Клинтон пересмотреть санкционный «список Магнитского».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший политтехнолог Виктора Януковича и экс-руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт официально задекларировал $ 14 млн доходов за 2010−1014 годы, хотя согласно документам обвинения, в Украине он заработал $ 60 млн.

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