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В Белом доме считают, что РФ пытается вмешаться в предстоящие выборы в США
Главные помощники президента США Дональда Трампа заявили, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в США. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время брифинга, передает Reuters.
Команда национальной безопасности Трампа, в том числе директор разведки Дэн Куатс и советник по национальной безопасности Джон Болтон отметили, что предпринимаются значительные усилия для защиты целостности выборов.
«Мы признаем угрозу, она реальна, она продолжается, и мы делаем все возможное, чтобы провести законные выборы. Всепроникающе, это продолжается, с намерением … подрывать наши демократические ценности», — сказал Куатс.
По его словам, в России есть много способов повлиять на выборы — через СМИ, социальные сети, ботов, наемных актеров.
Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй добавил, что ФБР открыло расследование относительно вмешательства в американские выборы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп в среду призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
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