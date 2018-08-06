В Запорожье подросток на чужом авто влетела в машину полиции (видео)

Происшествия

В Запорожье минувшей ночью произошло очередное пьяное ДТП — на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская водитель авто Daewoo Racer во время маневра не справился с управлением, столкнулся со служебным автомобилем патрульных, после чего осуществил наезд на двух пешеходов. Однако вместо того, чтобы оставаться на месте происшествия, нарушитель набрал скорость и скрылся. Заблокировать и задержать его удалось другому экипажу патрульной полиции.

Пострадавшие пешеходы тем временем были госпитализированы с множественными переломами.

За рулем авто находилась 17-летняя девушка, однако она объяснила, что право управления ей передал пассажир — мужчина 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что этот мужчина, который к тому же оказался владельцем авто, в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в т. ч. в июле 2018 года на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в Кременчуге водителя-наркомана 20 раз поймали за рулем «под кайфом».

