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В Запорожье подросток на чужом авто влетела в машину полиции (видео)
В Запорожье минувшей ночью произошло очередное пьяное ДТП — на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская водитель авто Daewoo Racer во время маневра не справился с управлением, столкнулся со служебным автомобилем патрульных, после чего осуществил наезд на двух пешеходов. Однако вместо того, чтобы оставаться на месте происшествия, нарушитель набрал скорость и скрылся. Заблокировать и задержать его удалось другому экипажу патрульной полиции.
Пострадавшие пешеходы тем временем были госпитализированы с множественными переломами.
За рулем авто находилась 17-летняя девушка, однако она объяснила, что право управления ей передал пассажир — мужчина 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские выяснили, что этот мужчина, который к тому же оказался владельцем авто, в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности,
Напомним, в Кременчуге водителя-наркомана 20 раз поймали за рулем «под кайфом».
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”