На оккупированном Донбассе вдруг захотели отменить выборы главаря «ДНР»

Украина

Окружение главаря террористической «ДНР» Александра Захарченко заговорило об отмене выборов «главы республики» и «депутатов». Соответствующие заявления распространило сепаратиское агентство ДАН. Авторы идеи сетуют, что Захарченко не успел реализовать приоритеты для «власти», утвержденные программой «Сила Донбасса» в мае 2018 года.

Если так называемую инициативу поддержит «народный совет «ДНР», то выборов «главы ДНР» этой осенью не будет, информируют «Новости Донбасса».

Интересно, что выдвинувшие идею «депутаты» поставили в пример… страны ЕС, где срок полномочий властей в основном 5 лет, а также РФ, где у президента 6-летний срок правления. Кроме того, подчеркивается, что в некоторых государствах этот срок еще больше.

«Таджикистан, Турция, Италия, Ирландия, Узбекистан — в этих странах президент исполняет свои полномочия на протяжении 7 лет. В случае поддержки нашей инициативы у населения республики будет возможность на следующих выборах дать объективную оценку работы действующей власти», — заявили в оккупированном Донецке.

29 декабря «парламент ДНР» продлил до пяти лет срок полномочий «главы ДНР» и «депутатов». Однако тогда подчеркивалось, что нововведение не распространяется на действующих «депутатов» и «главу республики».

Напомним, «ФАКТАМ» стали известны конкуренты Захарченко на «выборах».