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На оккупированном Донбассе вдруг захотели отменить выборы главаря «ДНР»
Окружение главаря террористической «ДНР» Александра Захарченко заговорило об отмене выборов «главы республики» и «депутатов». Соответствующие заявления распространило сепаратиское агентство ДАН. Авторы идеи сетуют, что Захарченко не успел реализовать приоритеты для «власти», утвержденные программой «Сила Донбасса» в мае 2018 года.
Если так называемую инициативу поддержит «народный совет «ДНР», то выборов «главы ДНР» этой осенью не будет, информируют «Новости Донбасса».
Интересно, что выдвинувшие идею «депутаты» поставили в пример… страны ЕС, где срок полномочий властей в основном 5 лет, а также РФ, где у президента 6-летний срок правления. Кроме того, подчеркивается, что в некоторых государствах этот срок еще больше.
«Таджикистан, Турция, Италия, Ирландия, Узбекистан — в этих странах президент исполняет свои полномочия на протяжении 7 лет. В случае поддержки нашей инициативы у населения республики будет возможность на следующих выборах дать объективную оценку работы действующей власти», — заявили в оккупированном Донецке.
29 декабря «парламент ДНР» продлил до пяти лет срок полномочий «главы ДНР» и «депутатов». Однако тогда подчеркивалось, что нововведение не распространяется на действующих «депутатов» и «главу республики».
Напомним, «ФАКТАМ» стали известны конкуренты Захарченко на «выборах».
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”