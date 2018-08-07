Гейтс признал, что помогал Манафорту подавать ложные налоговые декларации

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Партнер политтехнолога «Партии регионов» и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс на суде заявил, что помогал Манафорту подавать ложные налоговые декларации. Об этом он сказал во время заседания суда по делу о налоговых преступлениях Манафорта, передает УП со ссылкой на The Washington Post.

Гейтс, который в феврале признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям, согласился сотрудничать с прокурорами и заявил, что он и Манафорт сознательно не сообщили об иностранных банковских счетах и ​​не смогли зарегистрировать Манафорта как иностранного агента.

Прокурор спросил Гейтса, понимает ли он, что сокрытие этих счетов является незаконным, на что тот ответил: «Да».

На вопрос, почему он врал следователям ранее, Гейтс ответил, что делал это по просьбе Манафорта. Также он рассказал, что Манафорт приказал ему оформить деньги на зарубежных счетах как займы, а не как доходы, чтобы уменьшить сумму налогообложения.

Кроме этого, во время судебного заседания прокурор спросил Гейтса о его отношениях с Манафортом. Гейтс рассказал, что с каждым годом выполнял все больше обязанностей, но считал себя «просто работником фирмы». Он добавил, что не общался с политтехнологом вне работы.

Ранее бухгалтер Манафорта Синтия Лапорта рассказала, что офис Пола Манафорта занимался фальсификацией отчетных финансовых документов для уменьшения выплаты налогов и получения выгодных кредитов.

Напомним, что политтехнолог Пол Манафорт официально задекларировал 14 миллионов долларов доходов за 2010−2014 годы. Однако согласно документам обвинения, в Украине он заработал 60 миллионов долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины. Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов. Следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком». 30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов. В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов.