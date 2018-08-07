В Пентагоне назвали сроки создания боевых подводных дронов

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Министерство обороны США (Пентагон) выделило почти 800 млн долларов на разработку и производство подводных дронов. Об этом сообщает Stars&Stripes.

В частности, на прошлой недели Пентагон отобрал 23 компании, которые займутся созданием и проектированием беспилотных подводных аппаратов. Работы должны быть завершены в июле 2023 года.

В издании отметили, что на данную разработку Минобороны США уже выделило 561 млн долларов, а выполнение контрактов будет поэтапным. В случае реализации стоимость может достигнуть 794 млн долларов.

Среди компаний, что займутся данной разработкой, присутствуют такие известные производители вооружения как General Atomics, General Dynamics One Source, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace), BAE Systems. Всего на финансирование было 28 претендентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пентагон выделил $ 307 млн на производство Javelin для Украины и других стран.