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Пентагон выделил $307 млн на производство Javelin для Украины и других стран
Министерство обороны США выделило $ 307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии Турции, Австралии и Тайваня. Об этом сообщается на сайте Пентагона в разделе контрактов.
Средства выделены консорциуму компаний Raytheon и Lockheed Martin.
Отмечается, что работы по производству комплексов будут проводиться в штате Аризона.
Как предполагается, работы завершатся 31 августа 2021 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госдеп США отреагировал на российский фейк о неисправности «Джавелинов» для Украины.
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