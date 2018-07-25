Мир

Пентагон выделил $307 млн на производство Javelin для Украины и других стран

Министерство обороны США выделило $ 307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии Турции, Австралии и Тайваня. Об этом сообщается на сайте Пентагона в разделе контрактов.

Средства выделены консорциуму компаний Raytheon и Lockheed Martin.

Отмечается, что работы по производству комплексов будут проводиться в штате Аризона.

Как предполагается, работы завершатся 31 августа 2021 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госдеп США отреагировал на российский фейк о неисправности «Джавелинов» для Украины.