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Украина

Архиепископ предположил, как будет называться УПЦ МП после получения Томоса

5:56 19 октября 2018   77
Евстратий Зоря
Инф. «ФАКТОВ»

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что представители УПЦ МП, которые не захотят присоединиться к украинской поместной церкви, смогут действовать на территории страны в статусе РПЦ. Об этом он сообщил во время чата на «Главреде».

«Мы не раз заявляли, что та часть Московского патриархата, которая не пожелает принять участие в создании Единой поместной украинской церкви, имеет право на существование в Украине так же, как существуют сейчас более ста различных конфессий», — написал священнослужитель.

По словам Зори, единственным нюансом является название, которое данная конфессия должна получить на территории Украины.

«Однако очевидно, что эта структура должна носить присущее ей правдивое название — Русская православная церковь в Украине. Какой статус Московский патриархат захочет закрепить за этой структурой — митрополии, экзархата или еще какой-то — это внутреннее дело русской церкви», — подытожил Зоря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевском патриархате назвали решение Синода Русской православной церкви о разрыве отношений с Вселенским патриархатом «минской схизмой».

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