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Мир

В США на трассу упал фашистский самолет времен Второй мировой войны (фото, видео)

11:10 24 октября 2018   66
Рухнувший самолет
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На трассу в американском штате Калифорния рухнул винтажный самолет времен Второй мировой войны — с фашистским крестом на крыльях. Крушение самолета, который после падения загорелся, вызвало транспортный хаос: оживленное шоссе было перекрыто и образовались гигантские пробки.

В результате аварии благодаря мастерству пилота, лавировавшего между автомобилями, никто из людей не пострадал. Как сообщает телеканал CBS, сам пилот (который работает на авиакомпанию Alaska Airlines) остался невредим. У него лишь опалились волосы. Как к нему попал самолет германских военно-воздушных сил Люфтваффе, не уточняется. По некоторым данным образчик старинного воздушного транспорта принадлежит клубу авиалюбителей.

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