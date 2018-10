В США на трассу упал фашистский самолет времен Второй мировой войны (фото, видео)

Video from Sky5 shows traffic backed up and both sides of 101 Fwy shut down in Agoura Hills due to plane crash in lanes. Lost Hills and Las Virgenes on ramps blocked, per CHP log. https://t.co/dYAtAwhHrp pic.twitter.com/uWxNoEc8Wp

— KTLA (@KTLA) 23 октября 2018 г.