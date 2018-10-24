Мир

В США на трассу упал фашистский самолет времен Второй мировой войны (фото, видео)

На трассу в американском штате Калифорния рухнул винтажный самолет времен Второй мировой войны — с фашистским крестом на крыльях. Крушение самолета, который после падения загорелся, вызвало транспортный хаос: оживленное шоссе было перекрыто и образовались гигантские пробки.

В результате аварии благодаря мастерству пилота, лавировавшего между автомобилями, никто из людей не пострадал. Как сообщает телеканал CBS, сам пилот (который работает на авиакомпанию Alaska Airlines) остался невредим. У него лишь опалились волосы. Как к нему попал самолет германских военно-воздушных сил Люфтваффе, не уточняется. По некоторым данным образчик старинного воздушного транспорта принадлежит клубу авиалюбителей.

Video from Sky5 shows traffic backed up and both sides of 101 Fwy shut down in Agoura Hills due to plane crash in lanes. Lost Hills and Las Virgenes on ramps blocked, per CHP log. https://t.co/dYAtAwhHrp pic.twitter.com/uWxNoEc8Wp — KTLA (@KTLA) 23 октября 2018 г.

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