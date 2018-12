Времен жизни Иисуса: в Израиле на древнем перстне обнаружили имя Понтия Пилата

Израильские ученые расшифровали надпись на найденном полвека назад древнем кольце — оказалось, что это имя Понтия Пилата, римского наместника Иудеи, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию. Об этом пишет академический журнал Общества исследования Израиля, передает РИА Новости.

«На кольце изображен кратер (античный сосуд для вина) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит „Пилата“…», — говорится в статье.

Исследователи предполагают, что кольцо, сделанное из медного сплава и датируемое первым веком до нашей эры — серединой первого века нашей эры, могло принадлежать либо самому Пилату, либо чиновнику в его администрации, еврею или язычнику.

The name Pilatus has been linked to that of Roman governor Pontius Pilate, mentioned in the New Testament as Jesus' executionerhttps://t.co/p2GUE1i8Uf