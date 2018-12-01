- 3:13 Уничтожить мост не будет проблемой: Турчинов рассказал о планах по возвращению Украины в Азовское море
- 2:18 Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты
- 1:58 Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео
- 1:15 Хозяина Кремля обвинили в отсутствии милосердия и незнании трудов Конфуция
- 0:21 Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета
- 23:50 Не понравился стиль вождения: в России толпа военных набросилась на водителя легковушки
- 23:27 День святого Николая: под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов
- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
Времен жизни Иисуса: в Израиле на древнем перстне обнаружили имя Понтия Пилата
Израильские ученые расшифровали надпись на найденном полвека назад древнем кольце — оказалось, что это имя Понтия Пилата, римского наместника Иудеи, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию. Об этом пишет академический журнал Общества исследования Израиля, передает РИА Новости.
«На кольце изображен кратер (античный сосуд для вина) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит „Пилата“…», — говорится в статье.
Исследователи предполагают, что кольцо, сделанное из медного сплава и датируемое первым веком до нашей эры — серединой первого века нашей эры, могло принадлежать либо самому Пилату, либо чиновнику в его администрации, еврею или язычнику.
The name Pilatus has been linked to that of Roman governor Pontius Pilate, mentioned in the New Testament as Jesus' executionerhttps://t.co/p2GUE1i8Uf— Haaretz.com (@haaretzcom) 29 ноября 2018 г.
Наместник мог использовать кольцо в качестве печати, кроме того, оно могло быть знаком его принадлежности к римскому сословию всадников. Кольцо вместе с множеством других артефактов нашли во второй половине 1960-х годов при раскопках Иродиона — дворцового комплекса, который иудейский царь Ирод построил между Иерусалимом и Вифлеемом.
«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — цитирует газета «Гаарец» профессора Данни Шварца.
Надпись обнаружилась много позже, после тщательной очистки кольца и его фотографирования в специальных режимах. Ученым известен еще один артефакт того же периода с именем Пилата — каменная плита, найденная в приморском городе Кейсария и ныне хранящаяся в музее Израиля в Иерусалиме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в современном Иерусалиме по пути от дворца Понтия Пилата, места судилища над Христом, до Голгофы туристов окружают торговые лавки, хозяева которых, говорливые арабы, пытаются каждому прохожему «впарить» свой товар — еду, сувенирные комплекты паломников, какие-то копеечные шали и футболки, и совсем дорогущие (стоимостью от 8 тысяч долларов) персидские ковры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм