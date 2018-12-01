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Времен жизни Иисуса: в Израиле на древнем перстне обнаружили имя Понтия Пилата

Израильские ученые расшифровали надпись на найденном полвека назад древнем кольце — оказалось, что это имя Понтия Пилата, римского наместника Иудеи, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию. Об этом пишет академический журнал Общества исследования Израиля, передает РИА Новости.

«На кольце изображен кратер (античный сосуд для вина) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит „Пилата“…», — говорится в статье.

Исследователи предполагают, что кольцо, сделанное из медного сплава и датируемое первым веком до нашей эры — серединой первого века нашей эры, могло принадлежать либо самому Пилату, либо чиновнику в его администрации, еврею или язычнику.

The name Pilatus has been linked to that of Roman governor Pontius Pilate, mentioned in the New Testament as Jesus' executionerhttps://t.co/p2GUE1i8Uf — Haaretz.com (@haaretzcom) 29 ноября 2018 г.

Наместник мог использовать кольцо в качестве печати, кроме того, оно могло быть знаком его принадлежности к римскому сословию всадников. Кольцо вместе с множеством других артефактов нашли во второй половине 1960-х годов при раскопках Иродиона — дворцового комплекса, который иудейский царь Ирод построил между Иерусалимом и Вифлеемом.

«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — цитирует газета «Гаарец» профессора Данни Шварца.

Надпись обнаружилась много позже, после тщательной очистки кольца и его фотографирования в специальных режимах. Ученым известен еще один артефакт того же периода с именем Пилата — каменная плита, найденная в приморском городе Кейсария и ныне хранящаяся в музее Израиля в Иерусалиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в современном Иерусалиме по пути от дворца Понтия Пилата, места судилища над Христом, до Голгофы туристов окружают торговые лавки, хозяева которых, говорливые арабы, пытаются каждому прохожему «впарить» свой товар — еду, сувенирные комплекты паломников, какие-то копеечные шали и футболки, и совсем дорогущие (стоимостью от 8 тысяч долларов) персидские ковры.

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