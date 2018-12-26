1 января 2019

В разных странах накануне Нового года мне приходилось наблюдать одну и ту же картину. Да вы и сами, пожалуй, не раз бывали свидетелями подобного. Это когда в шумном веселье праздничных ярмарок, устраиваемых на центральных площадях больших столичных городов и маленьких уютных селений, к нарядной елке подходил какой-нибудь малыш и тихо замирал возле неё, устремив взгляд в светящуюся остроконечную звезду или подолгу рассматривая фигурку нарядного Санта Клауса. И только по едва шевелящимся губам можно было догадаться о том, что в этот момент происходит в душе маленького человека, замершего на мгновение у подножия нарядной лесной красавицы.

Просто дети устроены несколько иначе, чем взрослые. И если взрослому человеку в момент наступившей истины вдруг захочется попросить Господа о чем-то важном и вымечтованном, но все ещё не осуществимом, то он отправится в храм. Или вечером замрёт перед домашней иконой в надежде молитвой выпросить у Бога то заветное и желанное, что может принести радость ему самому и его близким. Ребёнок же по наивности своей скорее готов просить Санту или даже фигурки елочных ярких ангелочков, тихонько покачивающихся на морозном ветру, о чем-то важном для себя, чем идти за этим в церковь.

Да что я вам буду рассказывать об этом. Ведь все мы родом из детства. И каждому из нас не раз, пожалуй, приходилось самим, стоя перед новогодней елкой, рисовать в своём воображении немыслимо красивые картины будущего счастья и с замиранием сердца просить ангелочков о том, чтобы они проследили за осуществлением загаданных желаний. Разве дано было нам тогда понять, что для осуществления новогодних желаний должны быть задействованы совсем другие механизмы? Главное было поверить в то, что все способно произойти по мановению волшебной палочки. Вот мы и верили…

Верил в это и один бедный мальчик, решивший перед Новым годом отправиться к городской елке, чтобы попросить ангелов небесных осуществить вполне реальное его желание — принести ему тёплую одежду, без которой в зимнее время переносить морозы было уже просто невмоготу. На центральной площади, где, как обычно, была установлена большая нарядная елка, мальчик вдруг встретил известного в городе торговца недвижимостью. Мальчик не знал, чем занимается этот человек, но, как и все там, был наслышан о его бездушии и безразличии к другим людям. Ему самому даже несколько раз приходилось быть свидетелем громких рассказов этого человека о себе: дескать, ну, что я могу поделать, если я родился с холодным сердцем и мне абсолютно безразлично, кто и какие проблемы переживает. Вот я такой, и таким меня воспринимайте…

Торговец недвижимостью и в этот раз шёл к елке не для того, чтобы порадоваться общему веселью, и уж тем более не для того, чтобы кому-нибудь сделать предпраздничный подарок. Ему было просто интересно наблюдать за людьми, переживающими свои мелкие, как ему казалось, проблемы. Правда, в этот раз вид бедного, продрогшего от мороза мальчишки заставил его внимательнее присмотреться к ребёнку. Мальчик стоял перед елкой и что-то тихонько шептал. Если бы этот взрослый обладатель бездушного сердца мог читать по губам, то он услышал бы:

- Дорогие небесные ангелы, идя сюда, я хотел попросить вас принести мне тёплую одежду. Но, встретив этого человека с холодным сердцем, я решил сегодня попросить вас о другом. Не могли бы вы сделать так, чтобы его сердце стало другим — добрым и тёплым, внимательным к другим людям?.. А о тёплой одежде для себя я попрошу как-нибудь в другой раз.

Мальчик ещё какое-то время стоял перед красивыми картонными ангелами, украшавшими городскую елку. А когда повернулся, чтобы уже возвращаться в свой холодный дом, вдруг увидел направлявшегося к нему торговца недвижимостью. Тот как-то совершенно несвойственно для себя по-доброму улыбался и протягивал мальчику пакет с только что купленными для него тёплыми вещами…

Вам это может показаться рождественской сказкой. Пусть будет так. Я, например, в такие сказки верю. Мне хочется в них верить. И хочется, чтобы другие верили тоже. Хотя настаивать на этом я не вправе. А вот на чем настаивать собираюсь, так это на поздравлении сегодняшних именинников и на пожелании им добра и счастья.