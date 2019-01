«Мое солнышко»: в сети показали трогательное видео встречи пленных украинских моряков с мамами

В Москве, где проходило заседание по делу украинских моряков, в зал разрешили зайти родственникам пленников. Пока подследственных вели в зал суда, матери военнопленных смогли обнять сыновей, а другие присутствовавшие в это время приветствовали моряков словами «Слава Украине» и аплодисментами.

Трогательное видео встречи матери и сына-моряка обнародовал репортер ABC News Патрик Ривелл. Родные увиделись впервые после захвата россиянами украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

Powerful moment. Mothers of 2 of the 24 Ukrainian sailors seized by Russia grab them and smother them with kisses as they are brought into court by masked Russian FSB officers.



They hadn’t seen them since #Russia seized their ships in that incident near Crimea in November. pic.twitter.com/n5VXGvURd7