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Украина

«Мое солнышко»: в сети показали трогательное видео встречи пленных украинских моряков с мамами

18:14 15 января 2019   171
моряки
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве, где проходило заседание по делу украинских моряков, в зал разрешили зайти родственникам пленников. Пока подследственных вели в зал суда, матери военнопленных смогли обнять сыновей, а другие присутствовавшие в это время приветствовали моряков словами «Слава Украине» и аплодисментами.

Трогательное видео встречи матери и сына-моряка обнародовал репортер ABC News Патрик Ривелл. Родные увиделись впервые после захвата россиянами украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

Напомним, в России хотят судить украинских моряков за якобы нарушение российской границы. Моряки объявили себя военнопленными, а украинская сторона намерена подать жалобу в Международный суд ООН.

12 из 24 пленных оставлены в СИЗО до 24 апреля. Еще по 12 морякам заседания продолжаются.

Фото OgonWatch/Twitter

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