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«Мое солнышко»: в сети показали трогательное видео встречи пленных украинских моряков с мамами
В Москве, где проходило заседание по делу украинских моряков, в зал разрешили зайти родственникам пленников. Пока подследственных вели в зал суда, матери военнопленных смогли обнять сыновей, а другие присутствовавшие в это время приветствовали моряков словами «Слава Украине» и аплодисментами.
Трогательное видео встречи матери и сына-моряка обнародовал репортер ABC News Патрик Ривелл. Родные увиделись впервые после захвата россиянами украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.
Powerful moment. Mothers of 2 of the 24 Ukrainian sailors seized by Russia grab them and smother them with kisses as they are brought into court by masked Russian FSB officers.— Patrick Reevell (@Reevellp) 15 января 2019 г.
They hadn’t seen them since #Russia seized their ships in that incident near Crimea in November. pic.twitter.com/n5VXGvURd7
Напомним, в России хотят судить украинских моряков за якобы нарушение российской границы. Моряки объявили себя военнопленными, а украинская сторона намерена подать жалобу в Международный суд ООН.
12 из 24 пленных оставлены в СИЗО до 24 апреля. Еще по 12 морякам заседания продолжаются.
Фото OgonWatch/Twitter
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