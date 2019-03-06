В Украине усложнили легализацию самостроев: что нужно знать об изменениях

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В Украине в очередной раз изменилась процедура так называемой строительной амнистии. Недавно вступил в силу приказ Министерства регионального развития и строительства Украины, который утвердил изменения к порядку проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных жилых, дачных домов, построенных на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительных документов. В министерстве заявляют, что новшества направлены на упрощение процедуры. Однако эксперты имеют несколько иную точку зрения. «ФАКТЫ» разбирались, что изменилось и как теперь людям легализовать самострои.

Напомним, весной 2018 года Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности» для продления срока принятия в эксплуатацию так называемых самостроев — объектов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Однако на практике закон долгое время не работал, так как для его реализации не хватало ряда подзаконных актов, которые должно было разработать правительство. Этот процесс растянулся на несколько месяцев, и только в августе 2018 года Министерство регионального развития и строительства Украины утвердило порядок проведения легализации самостроев. А теперь в него были внесены очередные изменения.

Под амнистию попали далеко не все дома. Закон обязывает органы государственного архитектурно-строительного контроля принять в эксплуатацию жилые дома и хозяйственные постройки, которые были возведены без разрешения. Воспользоваться строительной амнистией могут те граждане, чьи жилые дома, дачные строения, включая хозяйственные, были построены в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года и имеют общую площадь не более 300 кв. м. Под амнистию также попадают и сельхозпостройки без ограничения площади, возведенные до 12 марта 2011 года. Важно отметить, что право на амнистию не ограничено во времени. А значит, легализовать незаконные строения можно будет когда угодно.

Так что же изменилось в процедуре узаконивания самостроев в связи с последним приказом Минрегионстроя? В министерстве сообщили, что теперь изменена форма декларации на ввод объекта в эксплуатацию и подготовлен новый образец отметки о проведении технического обследования, которая ставится в техническом паспорте. Также из перечня документов, необходимых для легализации самостроев, убрали справку о соответствии месторасположения объекта требованиям государственных строительных норм. Выдавалась такая справка в Департаменте градостроительства и архитектуры. Получить ее было нелегко, так как приходилось дополнительно заказывать топографическую выкопировку стоимостью примерно 4 тысячи гривен.

Согласно приказу Минрегионстроя, необходимые документы и заявление нужно подать в орган государственного архитектурно-строительного контроля, где их должны рассмотреть в течение десяти рабочих дней и принять решение о принятии объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день по всей стране работает около сотни новообразованных органов архстройконтроля, которые были учреждены органами местного самоуправления и получили полномочия от Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Более подробно об изменениях в процедуре легализации самостроев «ФАКТАМ» рассказал архитектор архитектурного бюро «Аспект» Тарас Годованец.

— Какие документы нужны, чтобы узаконить самострой?

— В первую очередь, необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на землю. Хочу отметить, что в приказе Минрегионстроя четко прописано, что упрощенная процедура касается только зданий, расположенных на земельных участках соответствующего целевого назначения. Основная же проблема незаконных строений заключается как раз в том, что земля, на который они возведены, не предназначена под строительство. Зачастую это участки для ведения подсобного хозяйства. В таких случаях, прежде чем узаконить самострой, необходимо провести изменение целевого назначения земли. А это отдельная процедура.

Также необходимо предоставить технический паспорт на дом с отметкой о проведенном техническом обследовании. Можно предоставить заверенную копию техпаспорта. А еще подается экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации и, собственно, заявление о принятии в эксплуатацию объекта.

- Какова процедура подачи документов и их прохождения по инстанциям?

— В целом процедура подачи документов не изменилась. Документы можно подавать даже в режиме онлайн. Но стоит учесть, что на практике эта процедура отличается в разных регионах и населенных пунктах.

— Как теперь будет проводиться техническое обследование?

— Техническое обследование будет проводиться по-прежнему, но уже более подробно и с большим количеством заполнения данных относительно дома и его технического состояния. То есть сама процедура в теории улучшилась, но однозначно не упростилась, а наоборот стала более жесткой. То есть, это однозначно усложнение процедуры узаконивания самостроев. Кстати, теперь установлен термин «техническое обследование», не «техническая инвентаризация» а именно «обследование».

— Как будет проходить принятие в эксплуатацию индивидуальных жилых, дачных домов, построенных без разрешительных документов?

— Решение о принятии в эксплуатацию дома принимает, как и раньше, государственная архитектурно-строительная инспекция. Она выносит свое постановление в течение 10 дней с момента получения заявления и декларации о готовности объекта к эксплуатации. К сожалению, как и прежде, подать с первого раза весь пакет документов без замечаний вряд-ли удастся. Почти всегда находятся какие-то претензии к документации, требующие доработки. Во всяком случае, когда документы подает самостоятельно хозяин дома.

— Как через электронную систему подать заявление о принятия в эксплуатацию самостроя и другие необходимые документы?

— Через электронную систему необходимо предоставить те же данные. Однако для подачи заявления и заполненной декларации необходимо иметь электронную цифровую подпись.

— Как правильно заполнить декларацию о вводе в эксплуатацию и кто должен это делать?

— Декларацию заказчик может заполнить самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам. Это инженеры, архитекторы, сотрудники БТИ.

— Во сколько теперь обойдется процедура легализации самостроя? Сколько и кому нужно платить?

— Суммы платежей заметно отличаются в зависимости от населенного пункта. Ориентировочно, технический паспорт на дом площадью 180 квадратных метров обойдется в сумму от 3000 до 4000 гривен. Плюс техническое обследование — от 2500 до 5000 гривен. Все остальные расходы индивидуальны в каждом регионе. В них входит заполнение декларации не самостоятельно заказчиком, а привлеченным специалистом, оплата квитанций по услугам местных управлений государственной архитектурно-строительной инспекции и так далее. В целом услуги по узакониванию самостроя «под ключ» от компании «помощников» обойдутся в сумму от 1500 долларов. Но, повторюсь, в каждом случае цена будет индивидуальной и зависит она от множества архитектурных, юридических нюансов и местных особенностей, — подытожил Тарас Годованец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине активно водятся новые Государственные строительные нормы. В частности, недавно обновились нормы, касающиеся порядка остекления балконов. Теперь остеклить балконы или лоджии можно, если они в ширину не менее 1,2 метра и если площадь новых окон составляет не менее половины от площади наружных стен балкона. При этом открываться окна должны внутрь.

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