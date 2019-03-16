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Порошенко нашел замену главе Полтавской обладминистрации, замешанному в коррупционном скандале (фото)
Сегодня, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко принимает участие в заседании Совета регионального развития Полтавской области. Во время выступления на этом мероприятии он сообщил, что уволил главу областной госадминистрации Валерия Головко, замешанного в громком коррупционном скандале.
— Последнее слово за судом, он определит уровень криминальности, — сказал Порошенко.
Президент представил присутствующим исполняющего обязанности председателя Полтавской областной госадминистрации 39-летнего Романа Товстого (на фото в заголовке), работавшего одним из заместителей Валерия Головко.
Напомним, увольнение двух руководителей Полтавской ОГА — Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого — президент анонсировал 12 марта во время выступления на форуме «От энергоэффективности к энергонезависимости», проходившем в Киеве. Причиной кадровых решений стало открытие сотрудниками НАБУ в отношении этих двух руководителей, а также советника губернатора Александра Литвинова и директора департамента строительства, градостроительства и ЖКХ Тимофея Голбана уголовного производства по фактам вымогательства и получения неправомерного вознаграждения в особо крупном размере служебными лицами.
«ФАКТЫ» писали, что, по данным следствия, полтавские чиновники брали взятки долларами, дорогой оргтехникой, путевками на отдых в Испанию. А в качестве подарка за содействие в незаконном бизнесе, связанном с благоустройством дорог на территории области, Валерий Головко получил дорогой внедорожник, стоимость которого вместе с тюнингом составляет 10 миллионов гривен. Кстати, Mercedes-Benz AMG G 63 был оформлен на подставное лицо. На время досудебного расследования этот «Гелендваген» 2017 года выпуска оштрафован.
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