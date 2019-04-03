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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2009
Скульптор: Design & Decoration Dept
Размер: 35×52 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Каждый день, выезжая на работу, смотрю на дерево сакуры под нашими окнами. Оно вот-вот уже должно начать оживать, готовясь к цветению, вызывающему настоящий восторг души. Ведь цветущее дерево японской вишни для меня ещё и всплеск ярких воспоминаний о празднике Ханами, в эти дни уже торжественно перетекающем с одного острова Страны Восходящего Солнца на другой.
В своё время мне посчастливилось воочию видеть, как всё это происходит в городах Японии. И в императорском парке Синдзюку-гёэн в Токио. И возле храма Гинкаку-дзи в Киото, где знаменитая ''философская тропа'', по обеим сторонам украшенная рядами цветущих сакур, становится в это время похожей на нереально красивый туннель из цветов. В дни празднования Ханами и в этом месте, и в парке Маруяма, расположенном вблизи храма Ясака, тысячи жителей Киото (кстати, являющемся городом-побратимом Киева) собираются на пикники, радостно отмечая новый период в жизни каждого японца.
В Японии сакуру принято считать символом чистоты и непорочности. Согласно древней легенде о появлении сакуры, всё произошло по вине бога Нинига. Когда он спустился с небес на японские острова, бог гор Охо-Яма предложил ему выйти замуж за одну из своих дочерей, которых звали Цветущая и Скала. Ниниг после долгих раздумий остановил свой выбор на Цветущей. А Скалу отправил назад к отцу, сказав при этом, что считает её недостаточно красивой.
Лучше бы он этого не говорил. Ибо такие слова обидели бога гор. Но, не желая изменять своему слову, бог Охо-Яма сказал: ''Если бы ты выбрал Скалу, жизнь в Японии была бы вечной и прочной. Но, поскольку ты выбрал Цветущую, то жизнь всех людей на этой земле, от императоров до простолюдинов, будет красивой, как цветок, но не очень долгой…''
В день ухода Цветущей в Вечность её волосы вдруг стали розовыми, чего никто не мог объяснить. А на могиле Цветущей выросло дерево удивительной красоты. И люди назвали это дерево сакурой, что в переводе означает ''розовый''. С тех пор сакуру в Японии можно встретить практически везде — на берегу озёр, в парках и садах, на аллеях и вдоль городских дорог. У японцев стало традицией иметь в доме картину с изображением сакуры, приносящей в жилище чистоту и нежность.
В нашем киевском доме вместо картины с сакурой уже много лет стоит этот необычный фарфоровый веер. Большой, больше полуметра в длину. Сказочно красивый, украшенный нежными сценами цветения ирисов и сакуры, на ветках которой сидят прилетевшие вместе с весной перелётные птицы… Греет душу и радует сердце.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать тех же тёплых чувств, а также добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».