Украина

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕРЕД СНОМ

Страна: Испания



Мануфактура: Lladro



Время выпуска: 1992



Скульптор: Joan Coderch



Размер: 20×20 cm



Когда несколько дней назад я вдруг столкнулся в потоке повседневных новостей с этим небольшим и, на первый взгляд, обыденным сообщением, у меня словно перехватило дыхание. ''Что сказать ребёнку, который умирает? Мать нашла три душераздирающие фразы''..



Новость была короткой, всего-то из нескольких предложений. Но, представив на мгновение весь ужас ситуации, я попытался найти первичный источник информации. И, найдя его, был потрясён ещё больше. Мать четырёх детей Дженни Харрингтон из американского Сиэтла на сайте Human Parts решила рассказать всему миру историю недавнего ухода из жизни своего 8-летнего сына, онкобольного мальчика, умершего у неё на руках в палате госпиталя.



Не дай нам Бог, друзья мои, когда-нибудь в жизни пережить что-то подобное. Мы провожали и будем ещё не раз провожать в последний путь близких людей, друзей и просто знакомых, покидающих этот мир в час, обозначенный свыше. Так устроен мир и не нам менять порядок, частицей которого мы становимся, появившись на свет. Горько и невыносимо больно, когда мы теряем родного человека, с которым нас связывают не только кровные узы, но и годы любви, близких отношений и ни с чем не сравнимой доброты чувств. Но трижды горько, больно и невыносимо это переживать, когда речь идёт о ребёнке. О собственном ребёнке…



''Когда дверь из палаты открылась и оттуда с шумом вышла группа врачей, суетливый хаос окружил меня, — вспоминает Дженни Харрингтон. — Лечащий онколог в центре группы был серьёзным и спокойным. Он сказал мне тихим голосом: ''Твой сын умрёт. Скорее всего, он не проживёт и двух часов. Он не сможет пережить предстоящую ночь…'' Я вернулась в комнату, чтобы сесть рядом с моим неизбежно умирающим ребёнком. Набрав побольше воздуха, я сказала: ''Нам нужно поговорить''.



…Только что я могла сказать умирающему? Несколько недель назад, ещё до того, как его тело стало невыносимо реагировать на каждое прикосновение, я лежала рядом с моим родным клубочком на больничной койке. Я тогда сказала ему: ''Я люблю тебя''. Он сказал: ''Я знаю''. Конечно, он знал, что всё, что я делала, я делала для него. Наши любимые знают, что мы любим их. Мы говорим это. Они видят это. Они знают. Какие же ещё нужны слова, чтобы дать им это понять? В такой ситуации любые слова могут показаться произнесёнными не так, неправильно, неудачно… Никакие слова не способны удержать любимого человека от смерти.



Я ещё раз выдохнула и сказала: ''Мне очень больно говорить это, но ты… умираешь''. ''Я не хочу умирать!'' - его большие голубые глаза вдруг в ужасе распахнулись. ''Мы все умрём. И я умру, и папа. Этот процесс невозможно остановить… Мне так жаль''. ''Когда я умру?'' - спросил он. Он даже в этот момент оставался, как обычно, любопытным. ''Я не знаю. Но это произойдёт уже скоро…''



Он прожил ещё несколько дней. Врачи разрешили родителям пригласить в его больничную палату родных и друзей. Его любимая няня играла на гитаре и все пели. А ещё пили пиво из бумажных стаканчиков и смеялись над тем, как его любимый щенок размахивал хвостом и покрывал измождённое лицо мальчика влажными поцелуями. Когда все ушли, мама успела сказать своему ребёнку три фразы, которые посчитала самыми важными в тот момент. ''Ты не будешь одинок''. ''Ты не почувствуешь больше боли''. ''У нас всё будет хорошо''…



Я не стану дальше пересказывать эту историю, потому что у меня разорвётся сердце. Да и у вас сердца наверняка не железные. Просто я очень хочу, чтобы мы все ещё больше осознали, как важно любить друг друга. При жизни. Каждый день и каждый час.



Всем сегодняшним именинникам — добра и счастья. Всем вам, друзья мои, — хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

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