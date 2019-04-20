- 3:55 Британцы предложили шутливое прозвище для будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл: стали известны детали
- 3:15 Пролетел мимо, но вернется: громадный астероид размером с 10-этажный может устроить землянам конец света
- 2:41 Кровавые выборы: мужчина отрезал себе палец за ошибку в бюллетене
- 1:55 В Киеве до 25 апреля продлили изменения маршрутов некоторых троллейбусов на проспекте Победы
- 1:25 Укоротили язык: в США прооперирован ребенок, родившегося с языком вдвое больше нормального
- 0:50 «День тишины» в Украине: о чем нужно помнить, чтобы не нарушить закон перед повторным голосованием
- 0:25 В Киеве похитили молодую девушку: полиция ввела план «Перехват»
- 23:48 Волкер заявил о поддержке США процветающей Украины с украинским Крымом
- 23:17 Полиция не увидела нарушений во время дебатов на "Олимпийском"
- 22:46 Одним узником Кремля стало больше: вынесен суровый приговор крымскому активисту
Британцы предложили шутливое прозвище для будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл: стали известны детали
Прибавление в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет со дня на день, и подданные Елизаветы IIнастойчиво пытаются «выудить» любые подробности, связанные с будущим ребенком. Не забывая при этом предлагать собственные версии относительно его пола и имени. Об этом пишут «Дни.ру» со ссылкой на Express.co.uk.
Более того: недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.
Супруги так часто проводили время в роскошном отеле Cliveden House прошлым летом и осенью, что работники гостиницы стали считать будущего наследника своим и даже придумали для него необычное имя. Сотрудники отеля в шутку прозвали будущего малыша Клайвом (Clive).
«Принц Гарри и Меган Маркл любили устраивать романтические поездки после свадьбы. Они часто останавливались в нашем коттедже Spring Cottage, и многие даже не догадывались об их местонахождении», — рассказал один из работников гостиницы.
Он предположил, что бывшей актрисе могло бы понравиться такое прозвище в память приятно проведенном в гостинице времени (««Staff are joking that their baby is a Cliveden baby and if it’s a boy they should call him Clive, as they enjoyed their time so much there»).
«Герцогиня очень любит это место. Она также пришла в восторг от исторических связей. Известно, что здесь любили проводить время многие выдающиеся женщины в британской истории: политик Нэнси Астор и герцогиня Сазерледская Гарриет», — передает его слова издание.
Напомним, что Меган Маркл собирается родить ребенка в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Таким образом бывшая актриса последует примеру королевы Елизаветы II, которая также родила четырех наследников в официальных резиденциях. Однако 37-летняя герцогиня не исключает возможности поехать в госпиталь, так как у беременных женщин старше 35 лет нередко бывают осложнения во время родов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рассказ принца Чарльза о планах на ближайший месяц позволил «вычислить» сроки рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...