Мир

Прибавление в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет со дня на день, и подданные Елизаветы IIнастойчиво пытаются «выудить» любые подробности, связанные с будущим ребенком. Не забывая при этом предлагать собственные версии относительно его пола и имени. Об этом пишут «Дни.ру» со ссылкой на Express.co.uk.

Более того: недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.

Супруги так часто проводили время в роскошном отеле Cliveden House прошлым летом и осенью, что работники гостиницы стали считать будущего наследника своим и даже придумали для него необычное имя. Сотрудники отеля в шутку прозвали будущего малыша Клайвом (Clive).

«Принц Гарри и Меган Маркл любили устраивать романтические поездки после свадьбы. Они часто останавливались в нашем коттедже Spring Cottage, и многие даже не догадывались об их местонахождении», — рассказал один из работников гостиницы.

Он предположил, что бывшей актрисе могло бы понравиться такое прозвище в память приятно проведенном в гостинице времени (««Staff are joking that their baby is a Cliveden baby and if it’s a boy they should call him Clive, as they enjoyed their time so much there»).

«Герцогиня очень любит это место. Она также пришла в восторг от исторических связей. Известно, что здесь любили проводить время многие выдающиеся женщины в британской истории: политик Нэнси Астор и герцогиня Сазерледская Гарриет», — передает его слова издание.

Напомним, что Меган Маркл собирается родить ребенка в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Таким образом бывшая актриса последует примеру королевы Елизаветы II, которая также родила четырех наследников в официальных резиденциях. Однако 37-летняя герцогиня не исключает возможности поехать в госпиталь, так как у беременных женщин старше 35 лет нередко бывают осложнения во время родов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рассказ принца Чарльза о планах на ближайший месяц позволил «вычислить» сроки рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter