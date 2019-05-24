Происшествия

Из-за сильного дождя улицы Киева начали уходить под воду: видео потопа на Святошино и возле ТЦ "Lavina"

В Киеве, как и обещали синоптики, 24 мая в середине дня начался сильный ливень с грозой. Многие объекты оказались затоплены. В сети публикуют видео, демонстрирующие масштабы последствий стихии.

Среди затопленных оказался самый большой в Киеве торговый центр «Lavina».

Также оказались сильно затопленными улицы возле станции метро «Святошино».

Пострадали от стихии и другие города Украины. Так, в частности, в Херсоне автомобили едва могут передвигаться по затопленным водой улицам.

Как писали «ФАКТЫ», на выходных 24 и 25 мая в Украине установится дождливая погода. Местами возможны грозы. Дневная температура существенно не изменится. На большей части территории она поднимется на пару градусов, а в южных регионах на те же пару градусов упадет. Ночные температуры также в основном повысятся на пару градусов, лишь на западе снизятся до 8−11 выше нуля.

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