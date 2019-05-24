- 14:32 Бойцы "Азова" уничтожили штаб оккупантов на Донбассе и показали видео операции
- 14:14 Партия Порошенко на выборах будет называться "ЕС"
- 14:11 Из-за сильного дождя улицы Киева начали уходить под воду: видео потопа на Святошино и возле ТЦ "Lavina"
- 14:09 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 14:07 На волосок от смерти: под Полтавой автомобиль на полном ходу нанизался на отбойник
- 14:01 Зеленский провел переговоры с Меркель: что обсуждали
- 13:58 Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру в Канаде
- 13:54 Королева Елизавета II рассказала, как едва не погибла
- 13:43 На Киев надвигается гроза и сильный ветер: синоптики предупредили об опасности
- 13:42 Боевики "ЛНР" передали Украине полсотни заключенных: подробности и фото
Из-за сильного дождя улицы Киева начали уходить под воду: видео потопа на Святошино и возле ТЦ "Lavina"
В Киеве, как и обещали синоптики, 24 мая в середине дня начался сильный ливень с грозой. Многие объекты оказались затоплены. В сети публикуют видео, демонстрирующие масштабы последствий стихии.
Среди затопленных оказался самый большой в Киеве торговый центр «Lavina».
Киев ТРЦ Лавина, потоп водителя добирающимися к свои автомобилям по воде, сочувствуем. #лавина #лавинамолл #лавинамол #лавинакиев #трц #трцлавина #ашан #ашанкиев #потоп #потопкиев #lavina #lavinamall #lavinamallkiev #дождь #погодакиев #новостикиев #новостикиева #авто #водителя
Также оказались сильно затопленными улицы возле станции метро «Святошино».
Пострадали от стихии и другие города Украины. Так, в частности, в Херсоне автомобили едва могут передвигаться по затопленным водой улицам.
Как писали «ФАКТЫ», на выходных 24 и 25 мая в Украине установится дождливая погода. Местами возможны грозы. Дневная температура существенно не изменится. На большей части территории она поднимется на пару градусов, а в южных регионах на те же пару градусов упадет. Ночные температуры также в основном повысятся на пару градусов, лишь на западе снизятся до 8−11 выше нуля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.