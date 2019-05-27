29 мая 2019

Эта работа, представленная сегодня вашему вниманию, и впрямь прекрасна. Высокая (более полуметра ростом) грациозная китаянка в этой редкой фарфоровой композиции воплощает в себе так много разных отражений — и внутренней одухотворенности героини работы, и внешней её красоты, и мастерство скульптора, сумевшего в мельчайших деталях передать и глубину взгляда, и изысканность наряда, и утончённость холёных рук. Просто чудо какое-то…

Таких чудес, воплощённых в фарфоровых образах женщин, представляющих разные страны и разные культуры, в нашей коллекции многие сотни. Ими хочется подолгу любоваться, рассматривая каждую деталь и восхищаясь авторским умением передавать даже настроение героинь, не говоря уже о тонкостях их одеяний или украшений. Но именно эта работа, одна, кстати, из самых мною любимых, почему-то всякий раз наталкивает ещё и на глубокие размышления, связанные с поисками смысла жизни. Почему? — спросите вы. Попробую объяснить на примере одной из мудрых китайских притч, услышанных мною однажды в Пекине во время беседы с военных врачом, увлечённым идеями конфуцианства.

Так вот. Китайская девушка по имени Вэньжэнь в поисках неведомого ей сокровища брела по пустынной дороге. Увидев немощного старика, упавшего и неловко пытавшегося подняться, она бросилась помогать ему. А он в благодарность за это решил помочь девушке в её поисках.

Для этого старик подвёл юную спутницу к прозрачной луже, в которой легко можно было рассмотреть маленькое зернышко. «Обрати внимание на него. В нем ни на мгновение не угасает жизнь. Благодаря солнцу, воде и воздуху и повинуясь ритму природы, оно рано или поздно даст ростки». Затем старик подошёл с девушкой к прекрасному дереву: «Смотри, во что со временем может превратиться зернышко. Оно осуществило своё природное предназначение, став могучим деревом…»

- Не понимаю, какое отношение все это имеет отношение к моим поискам? — спросила Вэньжэнь.

- Все это аналогично маленькому зернышку, у которого есть возможности для роста и будущей полноценной жизни. Если ты будешь лелеять в себе его, то сможешь обладать самым ценным в мире богатством — подлинно человеческой природой, которой изначально присущи способности откликаться на все доброе и благородное, проявлять чувства симпатии и любви к другим людям. Зерно гуманности находится в тебе и вокруг тебя… Когда ты помогла мне подняться, ты ведь страдала вместе со мной, а сострадание — начало гуманности.

- Если ты хочешь достичь гуманности, — продолжал старик, — следуй золотому правилу: обращайся с другими так же, как ты хотела бы, чтобы обращались с тобой. Не делай другим того, чего не желаешь себе.

Расставаясь с Вэньжэнь, старый мудрец ещё раз повторил для неё:

- Начни свой путь к гуманности. Человек, обладающий ею, непобедим. Он твёрд, как скала, его не смущает опасность, не задевают тревоги. Его не искушают ни удачи, ни богатство. Он в любых жизненных ситуациях остаётся спокойным. Он говорит медленно, но всегда готов к действию. Он знает, что такое любовь и что такое ненависть. Для него ясно, в чем состоит правда и ложь. Поэтому он отстаивает справедливость и борется со злом. Правдивый по отношению к себе, он стремится не быть фальшивым по отношению к другим. Любя себя, он старается любить других. Люди собираются вокруг него, словно путешественники, птицы и звери вокруг дерева. Плоды, которые он рождает, утоляют их жажду и возрождают их силы…

Много ещё мудрых вещей рассказал старик красавице Вэньжэнь. Но я решил прерваться в этом месте, потому что пришло время пожелать нашим сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…