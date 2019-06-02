5 июня 2019

В советское время было заведено в школах и институтах учить только то, что вписывалось в коммунистическую идеологию. Так было принято. Так считалось единственно правильным. И обсуждению подобные подходы практически не подлежали. «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас» — таким был один из прежних идеологических лозунгов. Но вот делать можно было только строго в определенном русле утверждённых партией и правительством рамок.

Поэтому, изучая и в школе, и в университете отечественную и зарубежную литературу, мы знали в основном лишь то, что нам положено было знать. И даже поэты, с чьим творчеством нам приходилось знакомиться ближе, кем-то «сверху» были разделены на «правильных» и прочих. «Правильные» писали яркие пролетарские, признававшиеся классическими, произведения, поднимавшие народ на борьбу с несправедливостью и врагами советской власти. А перу прочих поэтов принадлежали стихи упаднического характера — любовная лирика и подобное ей «рифмоплетство».

Это потом уже, глубоко проникнув в творчество таких «правильно-программных» поэтов, какими нам представляли Маяковского, Тычину, Сосюру, Лорку, мы открывали для себя непознанный мир светлых образов и мягкой лирической поэзии, который прежде был скрыт от нас черно-белыми учебными формулировками оценок творчества того или иного поэта.

Одним из таких открытий для меня, например, стал в своё время включённый в обязательную университетскую программу по зарубежной литературе легендарный испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка. Человек, проживший короткую, но очень яркую жизнь, симпатизировавший социалистам и посему раз и навсегда причисленный к сонму «правильных» пролетарских поэтов, с творчеством которых советскую молодежь знакомить было можно и даже нужно.

Он родился 5 июня 1898 года в испанской провинции Гранада. И в той же провинции Гранада через 37 лет ушёл из жизни, расстрелянный по приказу губернатора Вальдемара Гусмана за поддержку Народного фронта. Гражданская война в Испании только ещё начиналась. В страну для участия в ней ещё не успели приехать известные всему миру писатели и поэты. А Гарсиа Лорка, воспетый социалистической пропагандой как поэт-революционер, уже свой короткий путь на Земле завершил…

«Есть души, где скрыты увядшие зори,

И синие звёзды, и и времени листья;

Есть души, где прячутся древние тени,

Гул прошлых страданий и сновидений.

Есть души другие: в них призраки страсти

Живут. И червивы плоды. И в ненастье

Там слышится эхо сожжённого крика,

Который пролился, как темные струи,

Не помня о стонах и поцелуях.

Души моей зрелость давно уже знает,

Что смутная тайна мой дух разрушает.

И юности камни изъедены снами,

На дно размышления падают сами.

«Далёк ты от Бога», — твердит каждый камень…"

Мне испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка запомнился именно таким — не по университетской программе тонким, лиричным, глубоким и мудрым. Таким, каким его помнят и любят в знаменитой на весь мир и родной ему провинции Гранада.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…