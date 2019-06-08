13 июня 2019

Много лет подряд в моём редакторском кабинете, рядом с аквариумом, стоял деревянный бумеранг, привезенный из Новой Зеландии. Он был для меня словно безмолвным напоминанием о том, что всё в этой жизни имеет свойство возвращаться. И слова, и дела, и мелкие проступки, и решительные поступки… Всё в нашей жизни настолько взаимосвязано и круговертно, что не стоит себя обманывать, рассчитывая на то, что ''а, как-нибудь сойдёт''. Не сойдёт. Так уж устроен мир.

Жена одного бедного новозеландского фермера изготавливала добротное сливочное масло, которое потом отдавала на реализацию местному бакалейщику. Масло это имело форму круга и весило ровно 1 килограмм. Больших доходов продажа масла не приносила, но подспорьем для семьи было неплохим.

Однажды бакалейщик, что-то заподозрив, решил проверить вес масла, поставляемого этими бедными фермерами. Оказалось, что каждый поставляемый ими круг весит не килограмм, а 900 граммов. Разгневанный бакалейщик высказал своё негодование фермеру, заявив, что больше такого наглого обмана терпеть не станет.

— Знаешь, — печально ответил ему бедолага, — у нас ведь своих весов нету. Мерой для взвешивания масла для нас всегда был килограммовый пакет сахара, купленный в твоей же лавке…

И ещё одну историю попробую тут же добавить к сказанному. Однажды в Швеции немолодая уже, но весьма богатая женщина попала в дорожную передрягу. Новенький ''Мерседес'', за рулём которого она ехала по заснеженной зимней трассе, внезапно заглох. Несколько часов она безуспешно пыталась остановить кого-нибудь, кто сумел бы ей помочь, так как дозвониться до техслужбы в этом отдалённом горном районе было бесполезно. Вдруг из остановившегося без её уже просьбы старенького ''Вольво'' вышел молодой человек и, быстро обнаружив причину поломки, заменил женщине лопнувшее колесо на запасное. Она видела, что, делая это на морозе, он ещё и немного поранил руку.

От денег молодой человек, назвавшийся Брайаном Андерсоном, отказался наотрез. Только и сказал:

— Если встретите кого-то, кто нуждается в помощи, вспомните обо мне.

В придорожном кафе, куда немолодая дама зашла погреться через какое-то время, она заметила молодую беременную официантку. Как-то сразу было видно, что её мучает какая-то серьёзная проблема. Но, стараясь об этом не думать, девушка радушно встретила посетительницу и сделала всё для того, чтобы она быстро пришла в себя после неприятного дорожного приключения. Не могла же девушка первому встречному человеку рассказать о том, что ей через полтора месяца рожать, а им с мужем пока так и не удалось собрать сумму, необходимую для обеспечения всего, что с родами связано.

Когда поздняя посетительница поспешно покинула кафе, официантка нашла рядом с чеком 400 долларов и записку: ''Мне сегодня тоже помогли. Так что пускай это будет моей поддержкой для тебя в это непростое время…''

Застав дома спящего уже мужа, вернувшаяся с работы официантка тихонечко поцеловала его, прошептав:

— У меня был хороший день… Люблю тебя, Брайан Андерсон.

Если вы спросите, где сейчас мой бумеранг из Новой Зеландии, я даже не смогу ответить. Наверное, где-нибудь в книжном шкафу. Не знаю. Просто с некоторых пор он перестал служить мне напоминанием. Есть вещи, которые врезаются в память навсегда…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.