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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2002
Скульптор: Alfredo Llorens
Размер: 24×18 cm
Лимитированная серия 1500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Пару дней назад один из моих подписчиков задал вопрос, который кому-то мог бы показаться неприличным. Хотя я, честно говоря, ничего неприличного в нём не увидел. Он спрашивал, есть ли в нашей коллекции фарфоровые композиции эротического характера. К большому удовольствию незнакомого мне человека я ответил, что есть и немало. А уже после этого засомневался в правильности своего ответа. Ведь у каждого из нас достаточно разные представления об эротических мотивах в искусстве.
К примеру, можно ли считать эротическим прекрасное произведение, с которым я решил познакомить вас сегодня? Мне кажется, что да. Более того, замечу, что такая сдержанная, красивая, чувственная эротика в фарфоре позволяет в полной мере наслаждаться и мастерством скульптора, и нежностью созданного им образа. Кстати, абсолютно не случайно эту нежную композицию я представляю сегодня, 22 июня. Ведь именно в этот день ровно 385 лет назад, в 1634 году, в славном городе Амстердаме, состоялось бракосочетание к тому времени уже достаточно известного 28-летнего художника Рембрандта Харменса ван Рейна с 22-летней Саскией ван Эйленбюрх, тогда ещё никому не известной младшей дочерью бургомистра города Леуварден, которой суждено было вскоре стать популярной натурщицей и моделью.
Церемония венчания, а затем и бракосочетания проходила достаточно скромно. Со стороны жениха не было практически никого. Зато со стороны невесты, принесшей мужу богатое приданое, присутствовали многочисленные её родственники. Воспользовавшись частью этого приданого и добавив к нему ещё и взятые в кредит немалые деньги, Рембрандт приобрёл для молодой семьи добротный особняк в центре Амстердама. Кстати, многим из вас, друзья мои, это здание из красного кирпича, расположенное в Еврейском квартале нидерландской столицы, наверняка хорошо знакомо. Именно в нём сейчас находится дом-музей Рембрандта, являющийся одним из наиболее популярных туристических объектов Амстердама.
Так совпало, что сразу после удачной
женитьбы на ставшего ещё более популярным художника буквально посыпались заказы. И это были не только парадные портреты. Многим влиятельным и богатым заказчикам очень нравились отчасти эротические (условно говоря!) картины мастера, на которых он всё чаще изображал свою красавицу-жену. А её портреты вызывали искреннее восхищение у настоящих ценителей живописи. Сейчас они, кстати, разбросаны по всему свету: ''Смеющаяся Саския'' в Дрездене, ''Портрет Саскии в красной шляпе'' в Касселе, ''Флора'' в петербургском Эрмитаже, ещё одна ''Флора'' в Нью-Йорке…
А вот в личной жизни у них не всё складывалось так, как им того хотелось. Трое их деток умерли вскоре после рождения. А ещё один сын так и не дожил до своего 30-летия. Не дожила до своего 30-летия и сама Саския. Да ещё и оставила после себя столь неоднозначное завещание, что Рембрандту довелось многие годы потом мучиться, пытаясь выполнить все замысловатые условия, обозначенные в тексте по желанию Саскии.
Такая вот получилась у нас сегодня история любви великого художника и красивой натурщицы. История, лишь самым отдалённым образом имеющая отношение к вопросу читателя о наличии в нашей фарфоровой коллекции изделий эротического характера.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...