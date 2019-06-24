27 июня 2019

Ровно 105 лет назад, 29 июня 1914 года, иллюстрированный журнал «Искры» (просьба не путать с пролетарской газетой «Искра»!) так описывал событие, о котором в Киеве говорили буквально все:

«ПЕРЕЛЕТ ПЕТЕРБУРГ-КИЕВ. 17 июня, в 11 часов утра, в Киев на своём знаменитом „Илье Муромце“ прилетел И.И.Сикорский. Кроме механика В. Панасюка, с ним летели два будущих первых командира аэропланов типа „Илья Муромец“ — лётчик петербургской авиационной роты капитан Х.Ф.Прусис и морской лётчик лейтенант Г. И.Лавров. Благодаря белой ночи полет начался при прекрасных условиях, но вскоре поднялся сильный встречный ветер, вследствие чего вместо нормальной скорости — 100 вёрст в час — „Илья Муромец“ ограничился скоростью в 70 вёрст… Вообще условия перелёта были неблагоприятны. Два часа пришлось лететь под проливным дождем. „Илья Муромец“ поднимался на высоту 1300 метров, чтобы очутиться выше облаков. Летели под ярким солнцем, совершенно не видя земли. Удача перелёта лишний раз доказала выносливость „Ильи Муромца“… Расстояние в 1020 вёрст было покрыто за 13 часов 10 минут. Сикорский с товарищами оставался в Киеве до 26 июня, причём сделал несколько полетов над Киевом. Во время одного из полётов в числе пассажиров были сестра Сикорского, его дядя, вице-председатель Киевского общества воздухоплавателей Марков, и другие. Полет, совершенный на высоте 1400 метров, наблюдался буквально всем городом, высыпавшем на балконы и крыши…»

Жизнь изрядно потрепала нашего знаменитого на весь мир земляка. Вынужденный выехать из большевистской России сначала в Лондон, а затем в Париж, Игорь Сикорский в марте 1919 года эмигрировал в США, где первое время зарабатывал преподаванием математики в Нью-Йорке. Затем создал авиационную фирму, заняв в ней роль президента. А вице-президентом стал популярный в то время композитор Сергей Рахманинов, лично участвовавший в делах предприятия и даже приславший Сикорскому чек на 5 тысяч долларов (в пересчете на нынешние деньги приблизительно 80 тысяч долларов). Этот чек спас фирму Сикорского от грозившего ей разорения. Зато в 1929 году, когда финансовое состояние фирмы заметно улучшилось, Сикорский вернул эти деньги Рахманинову. Да ещё и с процентами…

До 1939 года Сикорский создал около двадцати типов самолетов. А уж затем перешёл на конструирование вертолетов, получивших широкое распространение не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Американцы, до сих пор используя многие изобретения Игоря Сикорского, считают его американским авиаконструктором. Во многом так оно и есть. При этом не следует забывать о том, что Сикорский не только родился в Киеве и не только закончил Киевский политехнический институт. Самые первые его изобретения родились и увидели свет в столице Украины.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.