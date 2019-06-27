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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1998
Скульптор: Antonio Ramos
Высота: 31 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Когда наши дети были ещё совсем маленькими, но уже начинали отстаивать свою точку зрения на ту или иную проблему, я нередко заводил с ними разговор по поводу вещей, всегда казавшихся для меня очевидными. Например, выходя во время футбольных соревнований против команды из другой школы, в которой сразу бросались в глаза несколько явно «подставных» ребят постарше и поопытнее наших, дети опускали руки, объясняя это тем, что, дескать, стоит ли напрягаться, если исход встречи заранее предрешён. Стоит, пытался я их переубедить, конечно же, стоит. Нужно просто сыграть максимально так, на что вы способны, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. И тогда уже — будь, что будет… А если все время думать о невозможности преодоления проблемы, то это будет только сковывать каждый шаг, каждую попытку. Знаете, нередко такое внушение приводило к победному результату. И, кстати, не только в футбольных соревнованиях.
В связи с этим мне вспомнился случай, вошедший в исторические хроники. Произошло это ровно 80 лет назад, в 1939 году, в Калифорнийском университете. 25-летний студент Джордж Данциг, как обычно, опоздал на лекцию по статистике. Он вообще славился рассеянностью и копанием в себе. Мог ночи напролёт проводить за учебниками, а потом вдруг перепутать расписание занятий и прийти не в ту аудиторию.
Вот и на сей раз, пропустив начало лекции, Данциг быстро переписал с доски несколько формул, решив, что это и есть домашнее задание. Он даже не уточнил ни у кого, что за цифры были на доске, иначе услышал бы в ответ, что формулы были приведены профессором в качестве примера неразрешимости некоторых задач.
Проведя несколько дней над поиском получения результата, Данциг удивился сложности такого домашнего задания. Однако, пусть и с заметным трудом, но решение этих формул им в результате все-таки было найдено. В очередной раз опоздав на начало лекции все того же профессора (кстати, это был всемирно известный учёный Ежи Нейман), Данциг тихонечко положил на край профессорского стола несколько исписанных от руки листиков и рассеянно досидел до конца занятий.
Когда уже вечером, разбирая накопившиеся за день бумаги, профессор Нейман прочитал «домашнюю работу» студента Данцига, его потрясению не было предела. Не зная о том, что над решением этих теорем учёные бились не одну сотню лет, Данциг совершил невероятное — и нашёл правильные ответы! Он просто не задумывался над тем, что они были неразрешимы…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью.
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...