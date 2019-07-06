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«Фарфоровые» истории
9 июля 2019
фигурка
КУРОПАТКА

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1974
Скульптор: Francisco Catalá
Размер: 25×44 cm
Лимитированная серия 800 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Уверен, что многим хорошо известна эта простая формула, удивительным образом помогающая преодолевать бытовые трудности и житейские невзгоды. «Будьте проще — и люди к вам потянутся…» Не усложняйте, дескать, и без того непростые отношения между людьми. Не открывайте душу нараспашку перед всеми подряд и особенно перед теми, кто в вашу душу способен плюнуть. Ну, и ещё одно немаловажное — не стремитесь демонстрировать своё превосходство перед теми, кому понимание этого не даст ничего, кроме затаенной зависти, а то и вовсе ненависти.
Говоря об этом, я вовсе не стремлюсь ни навязать свою точку зрения, ни тем более обидеть кого-то такой трактовкой этой распространённой формулы отношения к другим людям, которая может показаться кому-то несправедливой. В данном случае мне вообще не хочется даже давать этой формуле свою оценку. Ведь каждый живет, как знает. А ещё — как может. А ещё — как способен это воспринимать.
Мне просто хочется обратить внимание на то, как наше отношение к другим людям порой весьма заметно сказывается на нашей же собственной жизни. И расскажу вам по этому поводу одну «птичью» историю. В поисках нового счастья решил однажды соловей поселиться в лесу, расположенном у подножия гор. Принялся только вить гнездо, привычно исполняя при этом свои звонкие соловьиные песнопения, как мгновенно налетела на него стая местных птиц и с шумом изгнала несчастного новосела из своего леса.
И вот сидит он опечаленный на лесной окраине и не знает, что делать дальше. Подсевший к нему на ветку местный соловей участливо интересуется, что же явилось причиной птичьего конфликта.
- Сам не могу понять, — обиженно рассказывает неудачливый новосёл. — Я ведь так прекрасно исполняю свои рулады. Но, кажется, именно это им и не понравилось. Налетели со всех сторон и начали приставать с вопросами, чего это я тут распелся…
- И что же ты им ответил?
- Сказал, как есть: «Я не петь просто не могу!» А их это ещё больше раззадорило.
- Знаешь, — внимательно выслушав его, сказал местный соловей, — у меня ведь тоже все с этого начиналось.
- И как же тебе удалось их успокоить?
- Я, зная птичью психологию (что, впрочем, точно так же характерно и для других обитателей леса, да и для людей тоже), ответил тем, что им приятно было услышать: «Я решил своим пением доставлять вам удовольствие…» И это сразу было принято всеми.
Так вот и в нашей жизни порой случается. Если хочешь чего-то добиться, не изменяя своей природе, постарайся быть мудрым, понимая, с кем имеешь дело. Ведь благая цель стоит того, чтобы достичь её, не осложняя пути, по которому идёшь.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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