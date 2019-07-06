9 июля 2019

Уверен, что многим хорошо известна эта простая формула, удивительным образом помогающая преодолевать бытовые трудности и житейские невзгоды. «Будьте проще — и люди к вам потянутся…» Не усложняйте, дескать, и без того непростые отношения между людьми. Не открывайте душу нараспашку перед всеми подряд и особенно перед теми, кто в вашу душу способен плюнуть. Ну, и ещё одно немаловажное — не стремитесь демонстрировать своё превосходство перед теми, кому понимание этого не даст ничего, кроме затаенной зависти, а то и вовсе ненависти.

Говоря об этом, я вовсе не стремлюсь ни навязать свою точку зрения, ни тем более обидеть кого-то такой трактовкой этой распространённой формулы отношения к другим людям, которая может показаться кому-то несправедливой. В данном случае мне вообще не хочется даже давать этой формуле свою оценку. Ведь каждый живет, как знает. А ещё — как может. А ещё — как способен это воспринимать.

Мне просто хочется обратить внимание на то, как наше отношение к другим людям порой весьма заметно сказывается на нашей же собственной жизни. И расскажу вам по этому поводу одну «птичью» историю. В поисках нового счастья решил однажды соловей поселиться в лесу, расположенном у подножия гор. Принялся только вить гнездо, привычно исполняя при этом свои звонкие соловьиные песнопения, как мгновенно налетела на него стая местных птиц и с шумом изгнала несчастного новосела из своего леса.

И вот сидит он опечаленный на лесной окраине и не знает, что делать дальше. Подсевший к нему на ветку местный соловей участливо интересуется, что же явилось причиной птичьего конфликта.

- Сам не могу понять, — обиженно рассказывает неудачливый новосёл. — Я ведь так прекрасно исполняю свои рулады. Но, кажется, именно это им и не понравилось. Налетели со всех сторон и начали приставать с вопросами, чего это я тут распелся…

- И что же ты им ответил?

- Сказал, как есть: «Я не петь просто не могу!» А их это ещё больше раззадорило.

- Знаешь, — внимательно выслушав его, сказал местный соловей, — у меня ведь тоже все с этого начиналось.

- И как же тебе удалось их успокоить?

- Я, зная птичью психологию (что, впрочем, точно так же характерно и для других обитателей леса, да и для людей тоже), ответил тем, что им приятно было услышать: «Я решил своим пением доставлять вам удовольствие…» И это сразу было принято всеми.

Так вот и в нашей жизни порой случается. Если хочешь чего-то добиться, не изменяя своей природе, постарайся быть мудрым, понимая, с кем имеешь дело. Ведь благая цель стоит того, чтобы достичь её, не осложняя пути, по которому идёшь.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.