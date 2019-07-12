25.76 / 26.05 28.90 / 29.36
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У берегов США перехвачена подлодка с кокаином: захватывающее видео погони

11:17 12 июля 2019 536
подлодка
Инф. «ФАКТОВ»

Береговая охрана США обнародовала эпичное видео перехвата подводной лодки с крупной партией кокаина. Полупогружные быстроходные суда очень популярны у наркоконтрабандистов, поскольку их сложно выявить и еще сложнее преследовать. На видео продемонстрировано, как катер Munro приближается к судну контрабандистов, команда Береговой охраны высаживается и проникает в люк.

В этот раз на задержанном судне обнаружилось около семи тонн кокаина общей стоимостью свыше 200 млн долларов. Груз прибыл из Южной Америки и был перехвачен в международных водах восточной части Тихого океана 18 июня.

В ходе последних спецопераций американские пограничники перехватили 14 судов, груженных наркотиками. Всего выявлено около 19 тонн кокаина на полмиллиарда долларов.

Напомним, борьба с наркоторговцами усилилась и в Европе. Совместными усилиями Европола и правоохранителей Украины, Франции и Польши был перекрыт крупный канал поставки наркотиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины