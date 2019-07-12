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У берегов США перехвачена подлодка с кокаином: захватывающее видео погони
Береговая охрана США обнародовала эпичное видео перехвата подводной лодки с крупной партией кокаина. Полупогружные быстроходные суда очень популярны у наркоконтрабандистов, поскольку их сложно выявить и еще сложнее преследовать. На видео продемонстрировано, как катер Munro приближается к судну контрабандистов, команда Береговой охраны высаживается и проникает в люк.
В этот раз на задержанном судне обнаружилось около семи тонн кокаина общей стоимостью свыше 200 млн долларов. Груз прибыл из Южной Америки и был перехвачен в международных водах восточной части Тихого океана 18 июня.
.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I— U.S. Coast Guard (@USCG) 11 июля 2019 г.
В ходе последних спецопераций американские пограничники перехватили 14 судов, груженных наркотиками. Всего выявлено около 19 тонн кокаина на полмиллиарда долларов.
Напомним, борьба с наркоторговцами усилилась и в Европе. Совместными усилиями Европола и правоохранителей Украины, Франции и Польши был перекрыт крупный канал поставки наркотиков.
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