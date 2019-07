У берегов США перехвачена подлодка с кокаином: захватывающее видео погони

Береговая охрана США обнародовала эпичное видео перехвата подводной лодки с крупной партией кокаина. Полупогружные быстроходные суда очень популярны у наркоконтрабандистов, поскольку их сложно выявить и еще сложнее преследовать. На видео продемонстрировано, как катер Munro приближается к судну контрабандистов, команда Береговой охраны высаживается и проникает в люк.

В этот раз на задержанном судне обнаружилось около семи тонн кокаина общей стоимостью свыше 200 млн долларов. Груз прибыл из Южной Америки и был перехвачен в международных водах восточной части Тихого океана 18 июня.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I