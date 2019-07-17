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В каких городах мира жить дешевле всего: опубликован список
Портал Numbeo составил рейтинг из самых дешевых для жизни городов мира. Так, первое место в нем заняли города Равалпинди и Карачи в Пакистане.
Рейтинг составили, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).
Так, в Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. В десятку самых дешевых городов для проживания также попали еще два пакистанских города — Лахор и Исламабад, оставшиеся позиции топ-10 достались индийским населенным пунктам. Кроме того, на 24-м месте оказался украинский город Запорожье (индекс — 16,6).
Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Киев вошел в топ-5 европейских городов с самыми проблемными пробками. В утренний и вечерний час пик получасовая поездка по городу увеличивается практически вдвое: на 26 минут утром и 27 минут вечером.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».