23 июля 2019

Конечно, мне хотелось бы показать вам эту необычную фарфоровую работу так, как она мне видится выставленной в музейной экспозиции — на фоне большой фотографии с изображением бескрайней океанской глади. И на матовой стеклянной поверхности, имитирующей эту гладь воды. Тогда можно было бы создать впечатление реальности сюжета, в котором огромное тело кита, находящееся под волнами, словно машет нам своим хвостом перед тем, как снова уйти на глубину.

Именно такой мне увиделась эта композиция в момент обнаружения этой необычной работы в одном из небольших фарфоровых магазинчиков в португальской столице Лиссабоне. Такой видится по-прежнему. Сегодня, в Международный день китов и дельфинов, мне хотелось бы рассказать вам несколько совершенно невероятных фактов из жизни этих удивительных существ. Я имею в виду китов, поскольку фарфоровых композиций с дельфинами у нас куда больше и о них я уже вспоминал не раз.

Так вот, знаете ли вы о том, что хвосты китов учёные часто сравнивают с… отпечатками пальцев человека? Оказывается, разрезы борозды вместе со шрамами и пятнами бурых водорослей создают на хвостах китов неповторимые рисунки, по которым их можно идентифицировать.

Из других столь же необычных частей тела кита я бы назвал ещё нижнюю челюсть. Поскольку у китов отсутствуют традиционные для животных органы слуха — внешние уши, им приходится слышать нижней челюстью, от которой звук проникает к среднему и внутреннему ушам. Так как у китов слабое зрение и нет обоняния, слух для них является главным чувством, помогающим ориентироваться под водой, общаться и добывать пищу. Поэтому китам доставляют немало неудобств проходящие мимо корабли и прочий шум, производимый людьми в мировом океане.

Киты, появившиеся на Земле на десятки миллионов лет раньше человека, являются во многих смыслах существами уникальными. Они — самые крупные животные в мире. В среднем длина кита составляет от 22 до 27 метров, причём самки крупнее самцов. Самый большой кит был пойман в 1926 году: его длина составляла 33 метра и весил он около 150 тонн! А вообще-то среднестатистический кит весит почти столько же, сколько весят 2700 человек. Одно лишь его сердце, по размеру сравнимое с легковым автомобилем, весит обычно 600−700 килограммов. И последнее, пожалуй. Голубой кит способен издавать самый громкий звук из всех обитающих нашу планету живых существ — и низкие частоты этого звука другие киты могут услышать на расстоянии 16 тысяч километров! Просто ума непостижимо…

Но, несмотря ни на что, позвольте пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.