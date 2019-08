9 августа 2019

Никогда и никаким ангелом героиня моего сегодняшнего рассказа не была, это уж точно. Хотя в детстве Уитни Хьюстон, родившаяся 9 августа 1963 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси, действительно пела ангельским голоском, за что и была приглашена в церковный хор. А в 11 лет и вовсе стала солисткой младшего хора в известной баптистской «Церкви новой надежды» в Нью-Йорке. Впрочем, её звездная карьера и певицы, и актрисы буквально в то же самое время могла оборваться, так, по сути, и не начавшись даже. Играя со старшим братом, девочка получила столь серьезную травму горла, что врачи, взявшиеся её спасать, поначалу даже предполагали, что она не то, что петь, даже просто говорить в дальнейшем не сможет.

Но она смогла. И говорить, и петь. Наверное, это Боженька ей так отплатил за её ангельские старания в церковном хоре. Она не просто стала петь. Она в исполнении песен достигла таких высот, о которых ни одна певица прежде даже мечтать не могла. В 2009 году Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала Уитни Хьюстон как певицу, ставшую обладателем наибольшего количества наград за всю историю мировой музыки — 400 музыкальных премий! В том числе 7 наград «Грэмми», 31 награда Billboard Music Award, 22 награды American Music Award и сотни других. К тому времени количество проданных записей певицы превысило 170 миллионов копий.

Она стала популярной. Суперпопулярной. И не только на сцене. В личной жизни у неё тоже все складывалось прекрасно. Она встречалась с Эдди Мёрфи. Её безответно любил Роберт де Ниро. Её гастроли по всему миру собирали полные концертные залы и битком забитые стадионы. У неё брала интервью Опра Уинфри, назвавшая их беседу «самым лучшим интервью в своей жизни».

А потом были съемки в фильме «Телохранитель» с Кевином Костнером. И хотя сам фильм так и не был удостоен ни одной серьёзной награды, песня I Will Always Love You (Я всегда буду любить Тебя) в исполнении Уитни Хьюстон имела огромный успех, став не только мировым хитом и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки, но и своеобразным гимном любви.

У неё все было хорошо. Пока она не встретила известного певца Бобби Брауна. И тогда все стало плохо. А потом становилось всё хуже и хуже. Выпивки, наркотики, судебные разбирательства и с Бобби Брауном, и с родным отцом… Все это погубило её. Очень быстро. Быстрее даже, чем кому-то могло показаться… Её нашли мертвой в ванной комнате престижной гостиницы в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года. За день до 54-й церемонии «Грэмми». Церемонию посвятили памяти Уитни Хьюстон. По распоряжению губернатора штата Нью-Джерси в этот день во всех городах штата были приспущены национальные флаги. А ровно через три года в ванной комнате впавшей в кому нашли её дочь от брака с Бобби Брауном Бобби Кристину…

Я предлагаю вам послушать балладу I Will Always Love You. Прямо сейчас. Много времени это у вас не займёт. А душу наверняка согреет. Разве этого мало?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.